Политический паралич: запрос россиян на социальную справедливость становится главным фактором риска для Кремля

Ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса и начавшийся экономический кризис обостряют проблему социального неравенства, что становится главным риском для Кремля накануне голосования по поправкам в Конституцию. Такое мнение интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, запрос на социальную справедливость в обществе во время режима самоизоляции только возрос.

Бондаренко обратил внимание, что коронавирус и начавшийся экономический кризис никак не повлияли на ход конституционной реформы – изменилась только дата голосования. «Спешки с реформой сейчас нет. Если бы она была, то голосование бы провели раньше. А близкая дата связана с тем, что нужно закончить политический сезон. Он у нас, как учебный год – начинается осенью, заканчивается в июле. Кроме этого, именно в июле верстается бюджет будущего года, поэтому, если Путин хочет, чтобы его социальные инициативы были услышаны чиновниками и реализованы в 2021 году, их надо закладывать уже в июле, иначе бюджет сверстается без них», – сказал он.

В то же время, как полагает эксперт, новая посткоронавирусная реальность заставляет граждан требовать от государства увеличения социальной помощи, однако поправок в Основной закон это не коснется. «Для этого должен быть политический интересант и актор, который захочет и сможет сформулировать претензии и отстоять эту позицию. На данный момент, мне кажется, в нынешней политической системе такого смелого и решительного политического актора, который бы смог довести начатое до конца, нет», – пояснил Бондаренко.

Политолог обратил внимание, что меры социальной поддержки частично заложены в конституционной реформе, но их явно недостаточно. «Нынешнее российское государство социальным можно назвать условно, хотя это прописано в 7 ст. Конституции. Эти меры, конечно, лучше, чем ничего, но я бы не навал их достаточными и исчерпывающими, особенно, учитывая, как сильно просядет экономика, и то, что количество бедных будет расти и в России, и в мире», – сказал Бондаренко.

«КПРФ, конечно, предлагает свои изменения в Конституцию. Они, безусловно, будут пытаться актуализироваться под социальную повестку, думаю, они даже смогут на этом взять многое уже на осенних выборах. Но пока политическая система координат сохраняется, власть в ней безальтернативна с точки зрения возможности что-то сделать на практике», – добавил он.

Бондаренко пояснил, что «архитектура» российской системы изначально строилась таким образом, чтобы возможность что-то сделать была только у власти, поэтому сейчас даже системные политические силы парализованы. «Высокий рейтинг Путина основан именно на позиции «Путин может». Это очень важный фактор для власти в принципе, и для российской власти – в особенности. Как только власть становится неспособной, импотентной, тут же рушится единая система, начинается открытое противостояние внутри, резко падает рейтинг», – подчеркнул эксперт.

В то же время, как отметил политолог, даже с ограниченными мерами соцподдержки в России возникают проблемы. «Вся философия экономической политики правительства последних лет была построена на идее кубышки. Это наследие экономической политики 90-х. Я считаю, такая экономическая политика вредна – деньги должны работать, а не тупо где-то лежать. Особенно, если учитывать, что часть этой кубышки хранилась в иностранных валютах где-то заграницей. Такой подход обеспечивает хороший запас прочности, но теперь вопрос, как их потратить. С этим начинается самое интересное. Тратить деньги – означает брать на себя большую ответственность, вплоть до уголовной. А в нынешней системе очень мало кто решается на это», – констатировал Бондаренко.

По его оценке, именно с этим связаны нынешние проблемы неиспользования бюджета. «Правительство говорит, что деньги в регионы перевели, но они не дошли до врачей. Потому что условный главврач, если к нему пришли деньги, но не пришла методичка, не знает, как их нужно правильно тратить. Он же не враг себе, он понимает, сегодня потратил деньги, завтра – к нему придут и он сядет в тюрьму… Так мыслят все: и министры финансов, и чиновники министерств, и региональные власти», – сказал он.

При этом, как считает Бондаренко, именно тема социальной несправедливости сегодня выходит на передний план политической повестки. «Социальный фактор после пандемии, безусловно, обострится во всех странах. Когда звезды из поместий рассказывают, как здорово жить на карантине, когда у тебя собственное поле для гольфа, вертолёт, бассейн на 100 метров, ты не чувствуешь разницы. А когда ты живешь в съемной квартире – карантин тебя лишает двух третей твоей жизни», – сказал он.

При этом эксперт обратил внимание, что негативные последствия коронавирусного кризиса уже очень ярко проявляются в США. «Эти ужасные погромы – следствие социальной несправедливости. В основе происходящего не расовая рознь, а социальная. Получается, что даже спустя почти два века после отмены рабства, чернокожие там более социально не защищены, и они требуют справедливости. Если бы эти люди имели хоть какое-то государственное обеспечение и медицинское обслуживание, этого ужаса не было бы. Барак Обама пытался сделать эти программы, но Трамп быстро все это свернул…» – отметил Бондаренко.

Москва, Мария Вяткина

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