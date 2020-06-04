ЦИК утвердил порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против высказался только член Центризбиркома, доктор юридических наук, профессор Евгений Колюшин, 12 его коллег поддержали предложенную схему.

Прием заявок от граждан, желающих отдать свой голос путем электронного голосования, может начаться уже 5 июня, сообщил на заседании ЦИК президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. «Мы готовы с завтрашнего дня начать прием заявок от тех, кто захочет проголосовать дистанционно», – сказал он и при этом подчеркнул, что технология электронного голосования на выборах в Москве уже подтвердила свою эффективность, несмотря на отдельные недочеты, и «в целом она была принята и обществом и специалистами».

Проходить идентификацию и подтверждать свое право голосовать жители Москвы смогут через портал правительства столицы Mos.ru или через сайт Госуслуг, для жителей других регионов действовать будет только второй вариант. Если гражданин подаст заявку на электронное голосование, но не проголосует, он сможет принять участие в оффлайн-волеизъявлении на участке.

Вместе с тем, как уточнил Осеевский, на следующих этапах для идентификации избирателей в РФ будут использоваться современные технологии биометрии. «Ростелеком» сейчас работает над развитием соответствующей платформы, где уже зарегистрировано более 100 тысяч граждан, в ближайшее время она получит статус государственной системы, заявил он.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в свою очередь, заверил, что московские власти также готовы открыть с 5 июня прием заявок от избирателей, желающих проголосовать дистанционно.

Вопрос о техническом обеспечении тайны голосования возник только у члена ЦИК Евгения Колюшина. «На сколько процентов технически можно обеспечить тайну голосования в условиях, когда люди голосуют на импортных приборах – компьютеры, гаджеты, все импортное, через интернет идет голос, – указал он. – И вы говорили о технологии блокчейна, но он, насколько я понимаю, позволяет получить доступ к любой операции, любому звену этой цепочки, поэтому если есть деперсонализация, тогда можно получить доступ и к этой операции, и кто-то получает такой доступ».

Колюшин также обратил внимание, что персональные данные нередко оказываются в публичном доступе, а базы с ними продаются. В ответ Осеевский заверил, что «давно найдены такие решения, которые позволяют эту информацию сохранять».

На сегодняшний день заявки о проведении электронного голосования в ЦИК направили только пять регионов: это Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, республика Карелия и Красноярский край.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.06.20

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