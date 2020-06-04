В России растет недоверие к власти, но как в Америке пока не будет

Общественное недовольство в России, вызванное экономическим кризисом и запросом на социальную справедливость, может вылиться протестное голосование, в том числе, по поправкам в Конституцию РФ. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его оценке, радикальный сценарий с повторением беспорядков, которые сейчас происходят в США и Западной Европе, в России сейчас вряд ли возможен.

Как считает эксперт, в разных государствах форма реакции общества на острые проблемы может значительно отличаться, сами проблемы частично могут иметь схожие корни. «Общественное напряжение между разными идеологическими и социальными группами общества, недоверие к властям разного уровня, социальные конфликты могут проявляться по-разному. Нужно исходить и того, что в нашем обществе и в Европе и США даже схожие проблемы могут приобретать разные формы реакции. Это связано с бытовой культурой, с политической культурой, с особенностями развития гражданского общества. США и страны Западной Европы имеют очень большой опыт и традицию протестной активности, в том числе переходящей границы закона», – сказал Ремизов, напомнив о молодежных выступлениях в 1960-е годы и расовых протестах, которые также превращались в погромы.

Политолог обратил внимание, что в России опыт такой уличной активности значительно меньше. «У нас, конечно, есть опыт революций. Это и более бархатные революции 90-х годов, и кровавые революции и гражданская война в начале 20-го века, но говорить, что у нас есть привычка к уличной политике в разных формах, я бы не стал. У нас те же самые проблемы в большей вероятностью вызывают отторжение, апатию, нежели желание выйти на улицу. Это не значит, что так будет всегда и во всех случаях, но проецировать нынешние события на Западе напрямую на наше общество сейчас оснований нет», – подчеркнул Ремизов.

В то же время, по оценке эксперта, в России растет недоверие к власти, но ожидать всплеска активных протестов не стоит. «Недоверие к власти усугубилось. Это касается и федеральной, и региональной власти, но признаков того, что это может вот-вот перейти в активную протестную форму – нет. Недоверие – это фон, который может на что-то вилять, но напрямую не создает активного конфликта. Вот где оно легко проявляется, так это на выборах. Поэтому власть смотрит на все избирательные кампании с большей тревогой, чем раньше», – констатировал он.

В нынешней ситуации, как полагает эксперт, такой негативный фон создает серьёзный риск для реализации конституционной реформы. «Это голосование частью людей может быть воспринято именно в парадигме выражения недовольства. Недовольства не по поводу конкретных предлагаемых решений, а по поводу системы власти в целом. Риск, что это голосование будет использовано для того, чтобы выразить накопившееся, не всегда четко артикулируемое недовольство по другим вопросам, конечно, существует. Его не могут не учитывать, те, кто принимает решения», – сказал эксперт.

По его мнению, в результате само голосование может стать еще одним негативным фактором, подрывающим отношения между властью и обществом. «Высока вероятность того, что это голосование станет не точкой прорыва недоверия, но еще одним фактором накопления недоверия – в данном случае уже к самой процедуре, а не кристаллизацией этих негативных ощущений в действия», – заключил Ремизов.

Москва, Мария Вяткина

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