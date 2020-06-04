Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет только в двух регионах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила список регионов, которые смогут принять участие в электронном дистанционном голосовании во время общероссийского волеизъявления по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мнения членов ЦИК разделились, в итоге из пяти регионов Центризбирком выбрал только два.

«ЦИК принимает решение, что дистанционное электронное голосование во время всероссийского голосования будет проведено в городе Москва и в Нижегородской области», – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она поблагодарила регионы «за их смелость, их инициативу», и подчеркнула, что все пять субъектов РФ получат приглашение стать базовыми для ЦИК по внедрению электронного голосования, плотная работа над которым начнется осенью.

В пользу Москвы было отдано 12 голосов из 13, Санкт-Петербург поддержало лишь двое членов ЦИК, Нижегородская область получила 10 голосов в поддержку, Красноярский край – четыре, Карелия – шесть.

При этом Памфилова отметила, что Красноярский край «по всем параметрам готов, это наша проблема, мы не готовы из-за часовой разницы». Вместе с тем выяснилось, что заявка Карелии была передана поздно при наличии ряда технических нюансов, не позволяющих организовать там электронное голосование по поправке в Конституцию.

Санкт-Петербург, обладающий «мощной базой, на некоторых направлениях опережающей Москву», получил отказ из-за «качества и способности горизбиркома организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус», пояснила глава ЦИК.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.06.20

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