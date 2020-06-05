«Это может порадовать Путина, но…»: главный риск конституционной реформы – фальсификация итогов голосования

Главный риск конституционной реформы заключается в отложенном эффекте протестного голосования. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, пока сложно представить, что поправки к Основному закону не будут одобрены, однако это не значит, что после 1 июля власть получит карт-бланш.

Эксперт обратил внимание, что предстоящее всероссийское голосование по поправкам в Конституцию несет несколько рисков, один из которых заключается «раздувании» угрозы коронавируса. «Несистемная оппозиция пугает именно этим, говорит, что власть перезаражает людей, и главный риск, что мы на выходе получим всплеск заболеваемости. Я думаю, что это сильно преувеличение. Угроза есть, но, думаю, все меры предосторожности будут приняты», – сказал Калачев.

По его словам, еще одна опасность – низкая явка – слишком преувеличена. «Явка в 50- 60% реальна. В конце концов, если что – поможет админресурс. Плюс – хорошая погода, послабления – снятие ограничений, возможность гулять. Явка может быть риском, но, думаю, что 50% получить на выходе можно просто за счет поквартирных обходов», – отметил эксперт.

С его точки зрения, самым сложным для власти будет период после голосования, если появится проблема легитимации результата. «Мне трудно поверить, что результатом может быть непринятие. Но самый интересный вопрос, каким будет соотношение голосов. Для власти самое сложное – легитимация результата. Результат должен быть таким, чтобы люди в него поверили, иначе – грош ему цена. Если люди будут знать, что они проголосовали против, все знакомые проголосовали против, а потом им объявят результат 99% «за» – понятно, что это будет поводом для очень серьезного недовольства. Лучше результат слишком сильно не завышать – это может, конечно, порадовать Владимира Владимировича Путина, но повлечь серьезные проблемы», – прогнозирует Калачев.

Политолог обратил внимание, что, по предварительным оценкам социологов, против может проголосовать значительная часть избирателей – около 30%. «Но в таких вопросах прогнозы не всегда сбываются на голосовании. Можно вспомнить выборы в Хабаровском крае, в Иркутской области, когда социологи прогнозировали одно, а получилось другое», – уточнил он.

Тем не менее, период после голосования может стать ключевым. «Условно говоря, у нас 30-35% проголосовали против поправок. Что мы имеем? Множество людей, которые не побоялись в сложной ситуации пойти голосовать. Людей, которые понимают, что голос – их актив, их собственность. Которые не хотят, чтобы его украли. Риск – большое количество людей, чье недовольство может возрасти, если они решат, что голосование носило манипуляторной характер и результаты фальсифицированы», – подчеркнул Калачев.

По его оценке, высокий процент недовольных избирателей создает основу для новых требований к органам власти в новых избирательных циклах. «Допустим, 30% готово голосовать против поправок, а в Госдуме против поправок не голосует ни один человек, коммунисты воздержатся. Возникает вопрос: представлены ли эти люди в политике? Это все может дать толчок к новым требованиям, связанным с выборами. Желание прозрачных, честных, открытых, реально конкурентных выборов и участие реальных кандидатов, представляющих тех людей, которые сказали «нет», – отметил эксперт.

Как полагает Калачев, протестный электорат наверняка будет искать выразителей своих интересов. «Какие-то политические силы должны быть бенефициаром голосования против. Сколько бы там ни было голосов, кто-то должен будет сказать, что это люди, поддерживающие именно их, что они – выразители их интересов», – сказал он.

В этой связи политолог напомнил, что КПРФ и Партия прямой демократии уже выступили с предложением голосовать против. В то же время несистемная оппозиция, которая призывает бойкотировать голосование, играет на руку власти и не оставляет шанса для протестов. «Оппозиция не смогла пойти единым фронтом. Как можно пойти протестовать, если ты призывал к бойкоту? Люди, оставшиеся дома, не могут быть движущей силой протестных митингов, потому что у них голос никто не украл. Навальный с его миллионом подписчиков призывает игнорировать голосование. Бойкотчики делают возможность протестов по типу Болотной стремящимися к нулю. Может быть, на каких-то отдельных территориях, где есть другие поводы для недовольства. Возможны одиночные пикеты оппозиции», – считает он.

Калачев считает, что оппозиция действует довольно вяло и не использует существующие возможности. «Никто не предложил технологии, которые бы показали, что многие проголосовали против. Можно фотографировать бюллетени и присылать их на единый адрес, сказать: «Мы тут провели подсчет, нам прислали миллионы бюллетеней. Мы предполагаем, что результата искажён». Никто же этого не делает», – заключил Калачев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.06.20

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