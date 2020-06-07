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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Воскресенье, 7 июня 2020, 14:33 мск

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«Условия для этого есть»: Геннадий Онищенко выступил за скорейшую отмену коронавирусных ограничений

Фото: пресс-служба Кремля

В России пора отменять режим самоизоляции. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. По его мнению, власти повсеместно боятся брать на себя ответственность и снимать коронавирусные ограничения.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», – сказал Онищенко в комментарии Национальной службе новостей.

При этом он подчеркнул, что нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся ситуации.

В то же время парламентарий обратил внимание, что снятие ограничений должно быть также в регионах, где эпидемиологическая ситуация значительно лучше, чем в столице. «Только что закончилась видеоконференция с деятелями культуры. Была полная визуализация того, когда на фоне нерешительности, может быть, нежелания (руководителей разного уровня) принимать решения, нести ответственность билась в бессилии духовность. Пермь, Омск – почему там нельзя (снять режим самоограничений)?» – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее Онищенко заявлял, что России мешает раньше выйти из режима коронавирусной изоляции безответственное отношение населения к своему здоровью.

Москва, Мария Вяткина

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