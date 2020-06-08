Мосгордума узаконит электронное голосование на выборах

В Московскую городскую думу поступил законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на местных выборах. Согласно документу, который разработан Мосгоризбиркомом, технологию можно будет применять уже в этом году.

Предполагается, что электронные выборы в Москве могут проводиться на портале мэрии mos.ru в «Личном кабинете», пишет «Коммерсантъ». Итоги голосования будут публиковаться на сайте Мосгоризбиркома и на портале мэрии. Чтобы участвовать в электронном голосовании нужно не позднее, чем за три дня подать заявку в «Личном кабинете». Отозвать заявку можно, но также не позднее чем за три дня до выборов.

Стоит отметить, что в 2020 году в Москве не планируется региональных и муниципальных выборов, ближайшие муниципальные выборы в Москве запланированы на 2022 год, выборы мэра – на 2023 год. При этом в пресс-службе МГИК заявляют, что никакой спешки с законопроектом нет.

Примечательно, что Центральная избирательная комиссия разрешила в Москве, как и Нижегородской области, проводить электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.06.20

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