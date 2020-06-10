«А дальше мы получим революцию?» Депутаты Мосгордумы опасаются фальсификации итогов голосования по Конституции

Москвичей массово принуждают к регистрации на портале госуслуг и mos.ru, что может привести к фальсификации результатов голосования по поправкам в Конституцию, а в итоге обернуться масштабными уличными протестами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили депутаты Мосгордумы от КПРФ на заседании столичного парламента.

В частности, сначала с вопросом к главе городской избирательной комиссии (МГИК) Юрию Ермолову обратился депутат от КПРФ Евгений Ступин. Парламентарий отметил, что в Интернете «есть масса публикаций о понуждении к регистрации на госуслугах», к которых идет речь о сотрудниках московских ГБУ «Жилищник». «Эти публикации начались еще в марте, – сказал он. – Вы проверяли эти данные, учитывали их как-то при принятии решения о внедрении электронного голосования в Москве?».

«Мы хорошо знаем, что это определенные политические технологии, и зачастую эти данные являются фейком, – сказал в ответ Ермолов, отметив, что на данный момент в МГИК не поступало ни одного заявления от граждан о принуждении к голосованию.

Вместе с тем глава горизбиркома подчеркнул, что за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность. «Действительно, [эти вопросы] связаны с Уголовным кодексом, поэтому меня и удивляет, почему вы не отработали публикации», – отметил в ответ Ступин. Парламентарий напомнил, что перед выборами в Мосгордуму-2019 действия избиркома по отказу в регистрации кандидатов от оппозиции вызвали крупные акции протеста. «Не опасаетесь ли вы, что внедрение электронного голосования в Москве и неизбежные фальсификации в связи с этим повлекут также многотысячные, только уже гораздо более массовые протесты москвичей?» – поинтересовался Ступин.

«У меня нет оснований соглашаться с вами, что внедрение электронного голосования повлечет за собой массовые фальсификации», – кратко ответил Ермолов.

Тем не менее, депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева также обратила внимание на эту проблему. «Судя по тому, как в срочном порядке, например, «Метрополитен» вчера и сегодня заставляет всех своих сотрудников регистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования по поправкам, и [так же поступают] другие бюджетные организации, наверное будет еще больше москвичей проголосовавших электронно», – обратилась парламентарий к главе Московского горизбиркома.

Енгалычева также сообщила, что уже составила список бюджетных организаций, которые выдвигают требования к сотрудникам, и этот список пополняется. «Куда мне его передать? И правильно ли я полагаю, что вы аннулируете все такие регистрации от таких организаций, потому что это противозаконно?» – спросила депутат.

«Нет, вы неправильно предполагаете, – заявил в ответ Ермолов. – Заявления от организаций – нужно понимать в отношении кого. Вот если от частных лиц заявления поступят, и если мы вместе с правоохранительными органами разберемся и поймем, что они обоснованы, то соответственно будут меры по исключению этих граждан из списка для электронного голосования. Но по заявлению граждан, а не того, что вот в таких организациях это происходит».

Между тем, такой ответ не удовлетворил депутата. «Организации принуждают своих сотрудников под угрозой увольнения, а вы сейчас говорите, что сотрудники напишут в правоохранительные органы? Да их завтра же уволят! Если мы, депутаты Мосгордумы, составим и передадим вам список всех этих бюджетных организаций на основе тех обращений, которые нам поступили – вы обязаны принять меры, – подчеркнула Енгалычева. – Потому что иначе это будет полностью сфальсифицированный результат. Завтра под угрозой увольнения их заставят проголосовать «за». За поправки в Конституцию, за мэра, за депутатов, а дальше мы что получим? Революцию в стране? Зачем это нужно? Давайте мирно, спокойно все регулировать в рамках закона».

В итоге глава МГИК заверил, что обращения депутатов будут рассмотрены, а при необходимости будут «привлечены соответствующие компетентные органы». При этом Ермолов выразил удивление, что депутаты Мосгордумы, знающие о фактах принуждения бюджетников, обращаются в Мосгоризбирком, а не в правоохранительные органы. «Но будут у нас обращения – будем рассматривать и принимать меры», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.06.20

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