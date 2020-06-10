«Воспользуется любая хунта…» В Мосгордуме заявили о конфликте интересов у оператора системы электронного голосования

Внедрение системы электронного голосования в Москве является «деградацией избирательной системы»: доверие к предстоящему волеизъявлению подорвано уже тем, что оператором системы выступает подконтрольный мэрии Москвы департамент информационных технологий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявили депутаты столичного парламента.

В частности, депутат от КПРФ Евгений Ступин в ходе выступления в Мосгордуме обратил внимание, что на выборах в Москве даже в офлайн-режиме выявляются многочисленные фальсификации, причем «никто никого не стесняется». «Последний случай, я помню, был в Люберцах на выборах президента. Но при этом там хотя бы наблюдатели имеют возможность проконтролировать», – отметил он.

«Сейчас все это исчезает, весь процесс наблюдения ликвидируется, а нам говорят: «Ну поверьте, это же все будет на сайте мэра Москвы, этим же занимается Департамент информационных технологий, который создал приложение «Социальный мониторинг» – по нему людей заставляли вставать ночью и штрафовали. Просто поверьте им, там все по-честному!». Всю порочность этой системы мы видели на выборах в Мосгордуму», – заявил Ступин, напомнив, как кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман в 2019 году победил на всех офлайн-участках, однако на онлайн-голосовании с огромным отрывом лидировала «единоросс» Маргарита Русецкая.

«Мэр – член партии «Единая Россия». А мы говорим, что давайте ему на откуп отдадим всю эту систему, чтобы он генерал электронные выборы. Что это такое? Как можно отдавать заинтересованному человеку подсчет итогов голосования?» – отметил парламентарий.

По его оценке, электронное голосование вводится исключительно для обеспечения положительного для властей результата на голосовании за поправки в Конституцию, учитывая, что последние семь лет доходы россиян неуклонно снижаются, население устало от «Единой России» и президента Путина. «Это единственная цель: удержать Путина и «Единую Россию» у власти вечно», – заключил Ступин.

Это выступление поддержал также депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, назвав внедрение электронного голосования в столице «деградацией избирательной системы». «Оператор системы будет знать, кто как проголосовал», – констатировал он, отметив, что сам москвич не сможет проверить, как именно учтен его голос. При этом департамент ранее уже разработал и запустил в Москве несколько неоднозначных проектов – в частности, «Социальный мониторинг» и «Активный гражданин».

«У оператора имеется конфликт интересов. Он подчиняется тому, кого должен проверять, – подчеркнул Тимонов. – В условиях отсутствия политической конкуренции, монополии на власть не имеет значения, кто будет создавать систему: ДИТ, Центризбирком или кто-то еще. Понятно, что конечный бенефициар будет все контролировать».

Депутат заверил, что понимает, о чем говорит, так как с 2011 года работал в избирательных комиссиях. «Общественное наблюдение в случае электронного голосования невозможно. То, что нам предлагают считать таким наблюдением – это фикция, давайте сразу это поймем», – констатировал он.

В этой ситуации Тимонов предложил также правоохранительным органам и МГИК отреагировать на информацию в Интернете о том, что работников бюджетных организаций в Москве принуждают регистрироваться на сайте мэра столицы мos.ru и портале госуслуг. Как считает депутат, сами бюджетники в условиях разворачивающегося экономического кризиса в стране не будут рисковать работой, направляя заявления в правоохранительные органы. «Народ загнан в нищету нынешней властью. Что, они пойдут жаловаться, понимая, что этим ребятам ничего не будет, а они не будут знать, чем кормить семью? Вы что, смеетесь, что ли?» – сказал он.

Тимонов также обратил внимание, что система голосования даже в Мосгордуме не обеспечивает прозрачность и не дает уверенности, что итоги тайного голосования останутся нераскрытыми. «Администраторы системы зависят от [председателя Мосгордумы], тот же самый конфликт интересов, – пояснил парламентарий. – И в Москве, и в России это работает одинаково».

Депутат напомнил, что электоральные процедуры существуют, чтобы власть была легитимна. «Любая хунта, захватив власть, поэтому хочет побыстрее провести выборы. Но если народ и другие страны не поверят в то, что это было честное голосование, никакой легитимности не будет», – заключил Тимонов.

Напомним, москвичи могут принять участие в электронном голосовании на порталах мэра Москвы mos.ru и на портале госуслуг. Получить электронный бюллетень можно будет с 25 июня. В соцсетях москвичи жалуются, что на mos.ru уже начались сбои, и некоторые не могут подать заявления на участие в дистанционном волеизъявлении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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