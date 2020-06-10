Мосгордума одобрила в первом чтении закон об электронном голосовании: на разработку поправок дали 20 минут

Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект о проведении в столице эксперимента с электронным голосованием – в частности, такой способ волеизъявления планируется использовать в ходе всенародного волеизъявлений по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поддержку законопроекта проголосовало 26 парламентариев, против – 13, и один депутат воздержался.

Согласно итогам поименного голосования, проведение эксперимента поддержали члены фракции «Моя Москва», «Единая Россия», а также «эсер» Александр Соловьев. Единственным выдержавшимся оказался глава фракции «Справедливой России» Магомет Яндиев.

С учетом поступивших заявлений от отсутствующих на дистанционном заседании депутатов Елены Шуваловой, Олега Шереметьева и Сергея Савостьянова, число голосов против выросло до 17.

Депутаты от оппозиционных партий заявили о намерении подать поправки ко второму чтению законопроекта. В частности, «яблочник» Сергей Митрохин предложил дать на разработку поправок четыре недели, а «эсер» Михаил Тимонов считает, что хватит семи дней.

«Я считаю, что должно быть достаточно 20 минут для того, чтобы внести поправки», – возразил оппозиции «единоросс», вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов. После этого Митрохин снял свое предложение о четырех неделях, и вся оппозиция сошлась на сроке в неделю.

Учитывая, что большинство мест в городской думе принадлежит «Единой России» и объединению «Моя Москва», которое возглавляет экс-депутат Госдумы от «Единой России» Елена Николаева, предложение оппозиции о недельном сроке было заблокировано 24 голосами против при 14 «за». Идею Орлова о 20-минутном сроке поддержали те же 24 голоса, при 13 против и трех воздержавшихся.

Поправки депутаты должны подать на адрес электронной почты оргуправления думы, который был направлен им в смс-сообщениях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.06.20

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