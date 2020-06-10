российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 июня 2020, 16:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Мосгордума одобрила в первом чтении закон об электронном голосовании: на разработку поправок дали 20 минут

Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект о проведении в столице эксперимента с электронным голосованием – в частности, такой способ волеизъявления планируется использовать в ходе всенародного волеизъявлений по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поддержку законопроекта проголосовало 26 парламентариев, против – 13, и один депутат воздержался.

Согласно итогам поименного голосования, проведение эксперимента поддержали члены фракции «Моя Москва», «Единая Россия», а также «эсер» Александр Соловьев. Единственным выдержавшимся оказался глава фракции «Справедливой России» Магомет Яндиев.

С учетом поступивших заявлений от отсутствующих на дистанционном заседании депутатов Елены Шуваловой, Олега Шереметьева и Сергея Савостьянова, число голосов против выросло до 17.

Депутаты от оппозиционных партий заявили о намерении подать поправки ко второму чтению законопроекта. В частности, «яблочник» Сергей Митрохин предложил дать на разработку поправок четыре недели, а «эсер» Михаил Тимонов считает, что хватит семи дней.

«Я считаю, что должно быть достаточно 20 минут для того, чтобы внести поправки», – возразил оппозиции «единоросс», вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов. После этого Митрохин снял свое предложение о четырех неделях, и вся оппозиция сошлась на сроке в неделю.

Учитывая, что большинство мест в городской думе принадлежит «Единой России» и объединению «Моя Москва», которое возглавляет экс-депутат Госдумы от «Единой России» Елена Николаева, предложение оппозиции о недельном сроке было заблокировано 24 голосами против при 14 «за». Идею Орлова о 20-минутном сроке поддержали те же 24 голоса, при 13 против и трех воздержавшихся.

Поправки депутаты должны подать на адрес электронной почты оргуправления думы, который был направлен им в смс-сообщениях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.06.20

Кремль объяснил, почему не пригласил Зеленского на парад Победы. / Парад Победы: сербский член президиума Боснии и Герцеговины приедет в Москву. / В России могут заморозить тарифы ЖКХ – инициативу рассматривает Минстрой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Мосгордума

«Воспользуется любая хунта…» В Мосгордуме заявили о конфликте интересов у оператора системы электронного голосования

«А дальше мы получим революцию?» Депутаты Мосгордумы опасаются фальсификации итогов голосования по Конституции

Прокурора Москвы просят проверить декларацию спикера столичного парламента

Бунт в Мосгордуме: депутаты от трех фракций выразили недоверие спикеру Шапошникову

«Из Шуваловой делают лидера уличного протеста»: кто и зачем исключил из КПРФ главного «возмутителя спокойствия»

Мосгордума узаконит электронное голосование на выборах

«Из коммунистов меня не исключить!..» Депутат Мосгордумы Елена Шувалова осталась без партбилета КПРФ

Спикер Мосгордумы отказался приостанавливать полномочия на время проверки декларации о доходах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Мосгордума,