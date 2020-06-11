«Конвейер судов»: противникам строительства радиоактивной «дороги смерти» назначены штрафы

В Москве противники строительства Юго-Восточной хорды, которую называют радиоактивной «дорогой смерти», намерены опротестовать решения судов о штрафах. Об этом сообщил РИА «Новый День» политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Всего весной на площадке у завода полиметаллов были задержаны 63 активиста, суды над ними начались на этой неделе. Сам Федоров также оштрафован.

Часть задержанных на акции 19 марта привлекают по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), остальным вменяют ст. 20.2. ч.6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения) – в зависимости от того, в какой ОВД доставили задержанных, пояснил Федоров.

Над теми, кто попал в автозак ОВД «Москворечье Сабурово», суды прошли 8 и 9 июня – активистов признали виновными и оштрафовали на 1 тысячу рублей. Сегодня тот же Нагатинской суд рассмотрит дела москвичей, которые попали в ОВД Орехово-Борисово, им грозят штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«Нас судили как конвейером: быстро, фактически все было формально, и все, чьи дела до этого рассматривали – всем по тысяче рублей. Видимо они решили, не особо вдаваясь в подробности, так сказать, «привести приговор в исполнение», – рассказал Федоров. – По второй статье штрафы будут больше. Важно, чтобы в случае, если будут эти приговоры, людям банально собрать деньги для оплаты штрафа. И в вышестоящих инстанциях оспаривать эти приговоры». Суд над самим политиком 9 июня проходил за закрытыми дверями без участия прессы – хотя режим пропусков и самоизоляции в Москве уже был снят.

Несмотря на протесты москвичей, работы на территории около завода полиметаллов продолжаются, уточнил собеседник агентства. «На данный момент пока я вижу, что и «Радон», и все, кто там занимается стройкой, форсируют события, видимо, чтобы быстрее освоить те деньги, которые были выделены», – отметил он. Общественники продолжают наблюдение за площадкой: там установлена видеокамера, муниципальные депутаты и оппозиция в Мосгордуме регулярно направляет властям запросы о происходящем за забором «Радона».

«К сожалению, это печальная история, когда деньги решают все, а большие деньги решают абсолютно все, – подчеркнул Федоров. – Жители не против инфраструктурных проектов и самой дороги: они против того, чтобы она была именно здесь. Но, к сожалению, власти это не слышат. Это печальное противостояние между властью и обществом, где общество находится, увы, в дискриминируемом положении. Хотя это коснется всех – если, не дай Бог, там что-то произойдет, то радиация не пощадит никого, она и к чиновникам пристанет, и к богатым, и к бедным, и она не смотрит на статус».

ФГУП «Радон», который был определён подрядчиком работ по вывозу зараженного радиацией грунта, на прошлой неделе выбрал подрядчика для исследования отдельных территорий на соответствие требованиям радиационной безопасности. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, речь идет о территории в 11,5 га на правом берегу Москвы-реки между музеем-заповедником «Коломенское» на северо-западе, железнодорожным мостом Курского направления на юго-востоке (железнодорожная платформа «Москворечье») и Московским заводом полиметаллов. Радиационный контроль на участке «Радон» взял на себя.

В техзадании сказано, что «работы выполняются в нормальных условиях труда», и должны быть выполнены до 25 декабря. Единственную заявку на конкурс подало АО «Центральный Проектно-Технологический Институт» (АО ЦПТИ). Согласно данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем института выступает АО «Твэл». За исследование «Радон» заплатит 75,3 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», на территории около завода полиметаллов, по оценкам специалистов, находится 60 тысяч тонн зараженного радиацией грунта. Согласно планам мэрии Москвы, там должен пройти участок Юго-Восточной хорды с мостовым переходом через Москву-реку. Жители района Москворечье второй год протестуют против бесконтрольного вскрытия радиоактивного могильника, которое, по их словам, приведет к заражению радиацией большой территории столицы и попаданию частиц в воду реки Москвы.

В июле 2019 года круглый стол, посвященный ситуации с ядерным могильником, прошел в Госдуме. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин назвал строящийся на юго-востоке столицы участок трассы «дорогой смерти».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.06.20

Задушила проводом: москвичка жестоко убила своего сожителя. / Господдержка недостаточна: Кудрин выступил против политики «кубышки». / Изолировать нельзя выпускать: москвичи, сдавшие анализ на антитела к covid-19, оказались в «заложниках» статистики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»