Никто не помешает убрать бюллетени «против»: эксперт раскрыл возможную схему фальсификации голосования по Конституции

Растянутое на неделю голосование по поправкам в Конституцию создает идеальную почву для фальсификаций. Такое мнение на высказал известный политолог Аббас Галлямов.

Эксперт обратил внимание, что «на нормальных выборах» при подсчёте голосов присутствуют все члены избирательной комиссии. Каждый из них после окончания процедуры расписывается в итоговом протоколе и только после уходит с избирательной площадки.

«Предстоящий референдум по вопросу о продлении полномочий Путина, как известно, будет длиться не один, а семь дней. Что произойдёт с бюллетенями, брошенными избирателями в урну в первый день? По закону они так и должны остаться лежать там до окончания седьмого дня. Каждый вечер эту урну своей печатью будет опечатывать председатель комиссии, распечатывая ее на следующий день, чтобы продолжить голосование. Подсчитываться бюллетени, брошенные в первые шесть дней, будут только вечером седьмого дня», – отметил Галлямов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Эксперт обратил отметил, что в результате председатель комиссии будет в течение нескольких дней «вполне на законных основаниях» оставаться наедине с урной и распоряжаться голосами избирателей. «Когда председатель комиссии хочет сфальсифицировать результат в ходе обычных выборов, он вынужден делать это в присутствии остальных членов комиссии. В ситуации роста протестных настроений это зачастую становится проблемой, некоторые из них вдруг начинают возражать. Сейчас никаких сложностей с этим не возникнет. Вечером первого, второго, третьего и далее – до шестого дня – председатель вполне на законных основаниях будет оставаться наедине с урной, опечатанной его собственной печатью. Никто не будет мешать ему каждый вечер вскрывать ее, убирать бюллетени, проданные против, заменяя их бюллетенями с пометкой «за», а затем вновь запечатывать урну», – считает Галлямов.

По его словам, оппозиция может предложить вариант стихийный контроля с помощью простых селфи, которые можно будет разместить в Интернете. «Если количество селфи превысит количество голосов «против», зафиксированных на указанном участке – это послужит стопроцентным доказательством того, что указанные голоса были украдены», – заключил Галлямов.

Как сообщал «Новый День», голосование по поправкам в Основной закон РФ пройдет семь дней – с 25 июня по 1 июля. В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Москва, Мария Вяткина

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