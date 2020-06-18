Чиновники просят профессора РУДН отозвать иск к мэрии Москвы: обещают письменное извинение

Профессора РУДН Ирину Карабулатову просили отозвать иск к властям Москвы, пообещав ей письменное извинение от главы столичного департамента торговли Алексея Немерюка. При этом 17 июня она получила постановление по первому штрафу за «Социальный Мониторинг», который мэрия обещала отменить. Об этом сама Карабулатова сообщила в соцсетях.

«Был звонок из правительства Москвы. Меня просили отозвать иск, сказав, что А. Немерюк пришлёт мне письменное извинение. Простите, а это как? И что я должна буду делать с этой бумагой? Демонстрировать на каждом углу? В глазах общества быть опозоренной, а при себе иметь бумагу с извинением. Где ответственность за публичный афронт? Вот странно как-то выходит: нагадить публично, а извиниться лично, – пишет она на своей странице в «Фейсбуке». – Мне сказали: «Вы в таком состоянии, как Вы собираетесь бороться с этим? Вы думаете, что у Вас получится? Эта история завершена». Хотелось ответить: «Вы понимаете, до чего нужно довести человека, чтобы он даже в таком состоянии решился идти на такое затратное во всех смыслах дело».

Кроме того, 17 июня Карабулатова получила постановление по первому из двух штрафов за неустановку приложения «Социальный Мониторинг». Ранее мэрия Москвы публично объявила об отмене этих штрафов. «Не надо кричать во все концы, что мы такие великодушные и мы отменили. Главное – отметиться перед миром и СМИ, что якобы аннулированы. А что дальше? А дальше Буква Закона. Остается надеяться, что закон будет справедлив», – подчеркнула профессор, которая в начале июня подала в суд на столичные власти, потребовав компенсацию морального ущерба в миллион рублей.

Рассмотрение иска Ирины Карабулатовой к Главному контрольному управлению (Главконтроль) и правительству города Москвы прошло в Мосгорсуде сегодня утром. Заседание назначено на 13 июля.

«Я понимаю, что идет грамотно выстроенная стратегия информационной войны против меня, – подчеркнула Карабулатова. – Я не против сесть за стол переговоров, но не на таких условиях».

Как сообщал «Новый День», «дело Ирины Карабулатовой» получило большой общественный резонанс. Профессор РУДН, которая с прошлого года после неудачной операции на позвоночнике прикована к постели, заболела ОРВИ – анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Установить приложение «Социальный мониторинг» на свой телефон она не смогла, другой гаджет мэрия Москвы ей не предоставила. В результате Карабулатова получила два штрафа за неустановку приложения, которое должно было отслеживать соблюдение инвалидом 1 группы режима самоизоляции.

После публикаций в СМИ мэрия объявила об отмене штрафов, однако чиновники назвали их законными и обоснованными. Более того, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в постановлении Карабулатова указала не собственный номер телефона, а принадлежащий ее сыну. Москвичка опровергла это заявление, опубликовав на своей странице в соцсетях фотографию постановления с первыми цифрами своего номера телефона.

В результате Карабулатова подготовила иск к властям Москвы с требованием компенсации морального ущерба.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.06.20

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