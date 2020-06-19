Сбербанк нашел лазейку после отмены банковского роуминга

Сбербанк ввел комиссию на перевод через все свои банкоматы – теперь с любой транзакции взимается комиссия 1%. В банке пояснили, что таких операций проводиться не так много – около одного процента, пишет «Коммерсантъ».

Комиссия введена со 2 июня, но можно бесплатно переводить онлайн до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов. Как пояснил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, таким образом Сбербанк пытается компенсировать выпадающие доходы после отмены банковского роуминга. «Не исключено, что и в дальнейшем замещение выпадающих доходов будет реализовываться также через введение других комиссий», – считает он.

Эксперты отмечают, что переводы через банкоматы используют не самые состоятельные категории клиентов, у которых нет возможности устанавливать приложение для перевода онлайн. В Общероссийском народном фронте вообще заявили, что это одна из важнейших финансовых услуг, поэтому вынуждать граждан оплачивать ее просто «безнравственно».

Напомним, с 14 июня в России банковский роуминг – комиссию за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации. Как следует из документа, размер комиссии при переводе между счетами клиентов одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных структурных отделениях.

Стоит отметить, что клиенты Сбербанка еще в середине мая массово выражали в соцсетях возмущение из-за введения новой комиссии за переводы по картам. В Сбербанке тогда поясняли РИА «Новый День», что «подобное решение удовлетворяет потребностям почти 90% наших клиентов».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.06.20

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