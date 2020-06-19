«Отправили на передержку»: Дмитрий Медведев может сменить в кресле спикера Госдумы или войти в президентскую гонку

Экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев может возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу и сменить Вячеслава Володина на посту спикера нижней палаты парламента. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал сегодня политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Никто Медведева списывать со счетов, конечно, не будет, – сказал он, выступая в прямом эфире в «Фейсбуке». – Его клан, конечно, ослабили, его перевили из премьерства в теневую форму, чтобы он там спокойно посидел, а все негативное о нем начали забывать. Я не исключаю, что его будут использовать в следующей предвыборной кампании в Государственную думу».

Федоров обратил внимание, что Медведев – крупный чиновник, а в своей новой должности заместителя секретаря Совета Безопасности «явно не очень хорошо себя чувствует», хотя и остается во главе «Единой России». Как полагает политик, на федеральные выборы партия пойдет под собственными знаменами без московских уловок с самовыдвиженцами. Учитывая, что Медведев сейчас фактически занимается партийным строительством, а ОНФ, который создавал Володин, «находится в плачевном состоянии» и вряд ли на него будут делать ставку на выборах, очевидно, именно бывший премьер может возглавить партийный список в Госдуму.

«Если «ЕдРо» берет абсолютное или конституционное большинство – он становится спикером вместо [Вячеслава] Володина, – предположил Федоров. – Либо, я не исключаю такую возможность, он находится в колоде карт на преемника».

По его мнению, выборы в Государственную думу могут быть назначены уже через несколько дней после голосования по поправке в Конституцию. Он не исключил, что после 1 июля президент Владимир Путин в своем обращении к народу объявит, что «теперь можно бы и Госдуму распустить, и президентские выборы назначить досрочные». В этом случае выборы могут пройти уже осенью этого года.

«Возможно, он как духовный лидер, как «гуру», проводит партию «Единая Россия» в Государственную думу, а потом, опираясь на это большинство, идет в президенты, – прогнозирует Федоров. – Я не исключаю такой возможности. Либо Путин будет опять баллотироваться в президенты России после этой поправки, либо могут Медведева отправить в эту президентскую гонку».

В этом случае – чтобы завоевать симпатии россиян, могут быть подняты «ностальгические воспоминания» о 30 рублях за доллар, свободе и тп. «Конечно, Медведева не закопали. Он остается в пуле, причем ближайшем пуле президента – он ему доверяет и понятно, что он будет участвовать в раскладах», – подытожил Федоров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.06.20

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