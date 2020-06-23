В Кремле высказались о досрочных выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга ответил на вопрос о возможности досрочных выборов в Госдуму и переназначений на ключевые должности в случае принятия поправок в Конституцию.

Как отметил официальный представитель Кремля, планов по выборам или кадровым перестановкам в Конституционном, Верховном судах и Генпрокуратуре, насколько ему известно, не существует.

Вступление в силу изменений в Основной закон «не требует сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей», подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Ранее политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров высказал мнение, что через несколько дней после голосования по поправкам в Конституцию могут быть назначены выборы в Государственную думу. Он допустил, что после 1 июля президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявит, что «теперь можно бы и Госдуму распустить, и президентские выборы назначить досрочные». В этом случае выборы могут пройти уже осенью этого года. Политик не исключил, что экс-премьер Дмитрий Медведев может возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму и сменить Вячеслава Володина на посту спикера нижней палаты парламента.

Москва, Наталья Петрова

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