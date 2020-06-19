Голосование по поправкам Конституции может привести к роспуску правительства

После завершения конституционной реформы правительство РФ может быть отправлено в отставку. Как заявил политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, логика политического «обнуления» такой вариант событий вовсе не исключает.

По его оценке, фактически с приходом правительства Мишустина в стране ничего принципиально не изменилось. «Ушел Медведев – пришел Мишустин. Что-то изменилось? Это правительство другое что ли? Оно такое же, просто перезагруженное. Но такое же антисоциальное, – констатировал он. – Надо менять социальный курс, уклад. Надо менять строй. Власть должна меняться в лучшую сторону, а новое правительство должно быть социально ориентированным».

«Вполне возможно – логика политических событий показывает, что если будет обнуление, то они могут и правительство отправить в отставку, – отметил он сегодня в ходе прямого эфира в «Фейсбуке». – Мишустин может уйти на какую-то другую должность, посмотрим. Но я, конечно, за отставку этого правительства. Я ничего хорошего от него не видел. Я считаю, что это правительство отстаивает интересы правящего олигархического класса. Оно меня не устраивает. Главное, чтобы на выборах в Госдуму сбросить монополию «Единой России», чтобы потом можно было дать бой в думе если будет [кандидат] в премьеры антинациональный и вообще правительство будет плохое».

Что касается самороспуска Госдумы, то, судя по всему, президент РФ Владимир Путин отложил на время сценарий, хотя такое предложение в парламенте прозвучало в день, когда депутат Валентина Терешкова внесла свою знаменитую поправку к Конституции.

«Такой сценарий [с самороспуском Госдумы] уже был, – напомнил Федоров. – Когда [депутат Александр] Карелин выступал в Госдуме и сказал, что хорошо бы самораспуститься. Путин тогда сказал, что пока не надо. Но, тем не менее, это сценарий уже был в тот день, когда Терешкова заявила об этой «обнуленной» поправке. Такой сценарий был, и, во всяком случае, «Единая Россия» готовила Госдуму самораспуститься. Потому что такие предложения не согласованными быть не могут. Это все было подготовлено, но отложено».

Как считает Федоров, оппозиционным силам стоит сконцентрироваться и общими усилиями «сбросить монополию» «Единой России» в Госдуме нового созыва, которая сможет в этом случае назначить премьер-министром того, кто не будет отставить интересы олигархического клана.

Москва, Татьяна Дорофеева

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