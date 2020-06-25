Бойкот или голосование «против»: конституционная реформа «вырождается в некий фарс»

В ходе голосования по поправкам к Конституции РФ верную стратегию избрала та часть оппозиции, которая намерена высказаться против, а не бойкотировать объявленный плебисцит. При этом как бы ни поступили противники действующей власти, сама процедура по сути делегитимизирует институты демократии, вырождаясь в некий фарс. Такую точку зрения высказал РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

Эксперт обратил внимание, что реальные социологические замеры настроений в обществе стали закрытыми, а в тех, что публикуются, «у власти все относительно хорошо». Кроме того, появилась информация об обязательной поголовной явке сотрудников бюджетных и смежных с ними организаций. «Идет очень серьезная работа с соцслужбами, и, по моим сведениям, идет работа со всеми структурами, связанными с государством – в стране практически независимую экономическую деятельность ведут только средний и мелкий бизнес, а все остальное завязано на проекты, связанные с государственными структурами, – пояснил собеседник агентства. – Сейчас идет разнарядка, что все эти структуры должны обеспечить чуть не поголовную явку своих сотрудников и отчетность. Мы можем только предполагать, но есть информация, что чиновники в вертикали отвечают своими постами за успех мероприятия».

Как считает политолог, фактически высокая явка в любом случае уже будет обеспечена за счет бюджетников и сидящих на госпроектах крупных компаний. На этом фоне перед российской оппозицией и критически настроенной частью общества возникла дилемма: бойкотировать голосование – или все же прийти на участок и проголосовать «против». По мнению Неживого, ни одно из этих действий не отменит уже запущенный процесс делегитимизации всех институтов представительной демократии.

«При этой степени организации уже все равно, хорошие поправки или плохие. По факту все вырождается в некий фарс, – подчеркнул эксперт. – Два разных варианта, как можно отреагировать – здорово разделили оппозицию, и это для нее нехорошо. Но, с другой стороны, любая группа, которая сейчас тем или иным способом демонстрирует несогласие с тем, как это организовано и как это делается сверху, она в итоге окажется права».

По оценке эксперта, самоустранение с политического поля не даст положительного результата – бойкот мог подействовать только тогда, когда между обществом и властью существовал некий консенсус, основанный на общественном договоре. «Я думаю, с политической точки зрения, мобилизационная стратегия лучше, – подчеркнул собеседник агентства. – Если бы оппозиция решила попробовать выйти на участки и проголосовать против, это бы в перспективе дало лучший результат».

Неживой полагает, что противники поправок могли бы консолидировать силы, собирать информацию о числе своих сторонников, проводить экзит-полы, то есть вести активные действия, а не отказываться от борьбы. «С точки зрения явки и голосования «против», это для оппозиции был бы более перспективный шаг, чем бойкот, – отметил политолог. – Потому что бойкот – это то время, когда в обществе существовал консенсус, когда власть основную часть обывателей покупала за некую надежду на благополучие и стабильность. А сейчас борьбой с коронавирусом практически разрушена экономика населения, ничтожен средний и мелкий бизнес, огромное количество людей лишено доходов. В этом смысле мобилизационная стратегия, с моей точки зрения, играет более позитивную роль, чем стратегия неучастия и отстранения».

С учетом того, что оппозиция в России весьма разношерстная, разнится от левых до либералов и имеет отличные политические цели, такое протестное голосование могло бы стать реальным замером ее сил и возможностей. «Пришло время, когда институты власти полностью делегитимизируются, идет массовый процесс десоциализации. В этой ситуации более стратегически верно заявляться, а не пытаться уходить в сторону, – пояснил собеседник РИА «Новый День». – Потому что то, что сейчас происходит, может изменить только давление на власть снизу. Плюс экономическая ситуация – но она и так есть. Власть у нас в очередной раз решила порешать свои экономические проблемы за счет населения. Там сейчас происходит столкновение интересов различных лиц в борьбе за трансфер, и в этой ситуации для оппозиции было бы более правильно как-то заявиться, [чтобы появились] какие-то лидеры мнений».

Вместе с тем эксперт отметил, что выстроенная ранее система власти деградирует, о чем может свидетельствовать и тот факт, что чиновников «наградили» персональной ответственностью за явку – хотя раньше этим занимались политтехнологи и специальные институты. «Сейчас настолько все находится в состоянии атомизации и деградации, что у вертикали со скелета мясо все слезло, остались одни кости, все держится на этих костях и сухожилиях, и мы наблюдаем этот процесс гниения. И с этой точки зрения, было бы правильно заявляться. Потому что это уже некая альтернатива, выдвижение некоего контингента лиц, которые бы говорили, что при наступлении хаоса, а у нас к этому идет экономическая ситуация, они готовы взять на себя ответственность».

Как считает Неживой, ситуация в стране перешла на тот этап, когда отсидеться «в норе» и дождаться у моря погоды уже не получится. «Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Очень простая старая истина», – пояснил он, отметив, что в результате ограничений и нерабочих дней к осени социально-экономическая ситуация обострится, банки начнут через суды отнимать квартиры и машины по просроченным кредитам. «Налицо начало полного экономического коллапса, хаоса. Те, кто это организовывал, видимо, хотят получить такую же ситуацию, как в Америке», – предупредил он.

По мнению эксперта, аргумент сторонников бойкота, что все голосующие, так или иначе, признают легитимность процедуры и поддерживают ее, вряд ли можно считать состоятельным. «Они не участвуют в политике государства, они участвуют в политике нашей страны, – отметил Неживой. – То государство, которое сейчас есть, озабочено только одной темой – остаться у власти. Их не интересует выход из кризиса, и мы это уже видели: у нас уничтожено образование, промышленность, высокие технологии. Их интересует личное нахождение у власти для того, чтобы пользоваться благами. Власть прогнется только на [лидеров], а не на бездействие. Потому что, если население так будет прятаться, то все может до того дойти, что и населения у нас скоро не останется».

При этом политолог подчеркнул, что для протестно настроенных россиян, решивших принять участие в голосовании, лучше было бы воспользоваться своим правом офлайн, не прибегая к электронному волеизъявлению. «Это же не искусственный разум, который осуществляет что-то, а это создание личности в сети, которая бы жила и изображала из себя активную часть. При такой системе не нужно вообще население. Мы можем виртуально создать население, которое будет постоянно этих людей легитимизировать и оставлять у власти. Их это и интересует. Электронное голосование – это как раз переход туда, – уверен собеседник агентства. – По факту при такой системе население уже не нужно».

Гражданское общество не сможет отстоять свои права «в электронном виде, воюя с ботами». «Это придется делать реально. И власть этим занимается, она пытается отжать население назад, заставить спрятаться. Для этого же служили эти электронные пропуска, – пояснил он. – Это та же самая технология. Единственное, в чем они просчитались – что населению еще надо кушать, и населения достаточно много».

Если же выйти на участки возможности нет, то оппозиционной части стоило бы вести учет своих сторонников, принимающих участие в электронном голосовании, делая это с максимальной публичностью, которая заставит отступить страх перед движением против системы. «Это фактически формирует ту активную часть, которая потом будет что-то отстаивать в интересах всего общества, когда власть дойдет до точки, а она у нас к этому стремится семимильными шагами, – подчеркнул Неживой. – Мы вступили в фазу, когда ситуация неравновесная, она уже не может дальше так существовать. Власть стоит на узком склоне, но она все равно поедет вниз».

Споры о способе выразить недоверие власти и отказаться от изменения Конституции идут уже несколько недель. Сторонники бойкота призывают россиян не участвовать в нелегитимным голосовании, заявляя, что поправки уже приняты парламентом и президентом – поэтому плебисцит не решит ничего. Но многие россияне все же заявляют о намерении принять участие в голосовании, потому что пассивная позиция вполне устраивает власть и не дает представления о реальном масштабе протестного движения.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области по решению ЦИК могут принять в нем участие дистанционно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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