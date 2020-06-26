Оппозиция «подыграла» Кремлю: тихий бойкот голосования выгоден властям

Угрозу для Кремля составляет не бойкот, а активное голосование против реформы Конституции, однако даже на этом фоне российская оппозиция так и не смогла объединиться. Выступления единым фронтом от протестных лидеров можно уже не ждать, а профит от протестного волеизъявления получит КПРФ. Такое мнение РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его оценке, объединения российской оппозиции в ближайшее время можно не ждать, и агитация одних протестных лидеров за бойкот, а других – за протестное голосование, произошла ожидаемо. «Кремль очень умело использует принцип «разделяй и властвуй». Лидеры оппозиции – люди очень разные, к некоторым, видимо, есть какие-то ключи и подходы, кто-то просто искренне заблуждается, а кого-то душат амбиции, – говорит Калачев. – Внутривидовая конкуренция у них сильнее, чем межвидовая, и это общеизвестный факт».

В то же время, по оценке эксперта, для будущего России тактика бойкота не несет в себе ничего, кроме консервации уже сложившегося порядка вещей. «Я абсолютно уверен, что любое действие лучше бездействия, и о честности и прозрачности голосования можно говорить только тогда, когда ты рискуешь потерять свой голос, когда у тебя его могут украсть, – поясняет он. – А если ты спишь дома – то в чем проблема? Если у человека украли голос, если человек считает, что его лишили представительства, что его точка зрения проигнорирована, он может протестовать и возмущаться. А если человек остался дома – молчание знак согласия, это не протест, а имитация. Как показывает мировая практика, эффективен может быть только активный бойкот, который предполагает еще множество действий со стороны объединенной оппозиции – таких, как, скажем, забастовки, стачки, демонстрации, марши протеста и так далее».

Между тем пассивный бойкот, к которому призывал, в частности, скандальный политик Алексей Навальный, никаких угроз для власти в себе не несет и никаких последствий не возымеет: власть просто не заметит тех, кто промолчал. При этом участие в голосовании заставляет власть признать наличие протестного меньшинства. «Если говорить о легитимности результатов голосования, то в условиях участия критически настроенных людей никто не может позволить себе нарисовать 99% или 100% результатов «за», – подчеркнул Калачев. – И более того, результат должен хоть в какой-то степени соответствовать ожиданиям общества, иначе легитимность результата будет перечеркнута».

Эксперт отметил, что легитимность определяется доверием – или недоверием – большинства к результату, и на этом фоне совершенно определенный окрас приобретает экзит-полл от ВЦИОМ, проведенный 22 июня и оперативно обнародованный 23-го. Согласно этому документу, участие в голосовании планируют принять 71% россиян, и 67-71% из них поддержат поправки, а против выскажутся 28-32%. Напомним, что явка в декабре 1993 года на голосование по проекту Конституции составила 54,81%, при этом общество начала и середины 90-х называют более политизированным, чем сегодняшнее.

«Я думаю, что можно говорить о политическом успехе движения «Нет!» [в ситуации с голосованием-2020], – полагает Калачев. – Мне кажется, это первый за последнее время серьезный успех оппозиции. Они вполне технологичны, сайт у них весьма яркий и убедительный для критически мыслящих оппозиционно настроенных людей. И идея понятна».

«Понятно, что в результате этого голосования для многих людей могут снова стать актуальными вопросы конкурентности, честности, открытости голосования и выборных процедур, вопросы адекватности подсчета голосов. Власть может быть и должна быть моральным лидером, но не должна быть аморальной. И поэтому так много усилий предпринимается, чтобы доказать и показать, что все проходит достаточно чисто», – отмечает он. Именно поэтому власть столь оперативно и резко отреагировала на болезненный для нее рассказ журналиста Павла Лобкова, который проголосовал дважды: онлайн и лично на участке. «Просто потому, что все это меняет настроения, а как известно, капля камень точит, – поясняет собеседник агентства. – И если люди осознают, что их голос это актив, что это действительно собственность, которой можно распорядиться для собственной выгоды – вложить ее в акции власти, оппозиции или продать в конце концов, разменять – то с ними будет сложнее договариваться нахаляву, за просто так».

Однако, как обратил внимание эксперт, к процессу подготовки и проведения голосования возникают вопросы. Так, ситуация с лотереей на московских избирательных участках потенциально может также вызвать резонанс: программа стартовала в первый день голосования, 25 июня, однако в соцсетях выигравшие пока не заявили о себе. Калачев, по его словам, также принял участие в лотерее, получив флаер на участке для голосования, но ответного смс так и не дождался. «У меня [в «Фейсбуке»] все-таки 5 тысяч френдов, 6400 подписчиков, и среди них достаточно много москвичей – ну кто-нибудь должен рассказать о том, что ура-ура, вау, я что-то выиграл, – говорит он. – Ни одного не нашел. Не слышно и не видно, где все эти люди. Где 10 млрд рублей, выделенных на 2 млн призов. Я не против лотерей, если они кого-то порадуют и люди получат что-то реальное в руки, смогут осознать, что их голос что-то стоит и каждый голос важен. Но даже здесь возникают вопросы».

Реагировать и что-то менять в качестве управления власть вынуждена только при столкновении с вызовами – лишь тогда ей приходится думать о запросе на справедливость или помощи детям. Бойкот не является мотиватором для власти, говорит политолог. «Чтобы власть не сидела сложа руки, не бездействовала и не получала все легко, нужно чтобы граждане участвовали в голосованиях и выборах, – сказал Калачев. – А для меньшинства очень важно увидеть, насколько оно растет. Насколько оно субъектно, дееспособно, организовано и солидарно внутри себя. Пока критически настроенные граждане, безусловно, в меньшинстве. Большинство либо пассивно настроено и не имеет особых позиций – это конформисты, либо активные лоялисты и сторонники власти».

Вместе с тем политолог отметил, что если еще несколько лет назад протестная часть общества оценивалась провластными экспертами в 10 – максимум 15%, то теперь даже в экзит-полле ВЦИОМа официально называют цифру в 28-30%. Эта доля может быть занижена – однако более точные данные на этой шкале собьют те, кто махнет рукой и останется дома.

В сегодняшних условиях «сидение на диване» ведет к продолжению атомизации общества, когда каждый действует исключительно сам по себе. Но для власти нет необходимости считаться с каждой отдельной единицей общества, «а значит, можно обойтись без популярных решений, которые мы сейчас видим», отмечает собеседник агентства. «У нас открылся рог изобилия: я, как многодетный отец, в июле могу при желании получить деньги на детей, – приводит он пример. – Было бы это, если бы оппозиция целиком и полностью склонялась к бойкоту, а лоялисты были готовы дружными колоннами идти голосовать? Вряд ли».

Выбранная тактика бойкота впоследствии сыграет дурную шутку с теми представителями оппозиции, которые к нему призывали, считает политолог: если в будущем эти люди пойдут на выборы и станут агитировать своих сторонников прийти на избирательные участки, их аргументы будут выглядеть по меньшей мере странно. «Логика «эта процедура была нечестная, зато выборы у нас честные» – просто не сработает, – уверен Калачев. – Если ты отрицаешь возможность сколько-нибудь честного голосования, тогда в выборах можно вообще не участвовать».

Что касается выгодоприобретателя от протеста против реформы Конституции, то им станет КПРФ, прогнозирует собеседник агентства. «В отличие от либеральной оппозиции компартия нашла в себе смелость сказать, что против поправок, и призвала идти голосовать против, – говорит Калачев. – И когда встанет вопрос – а чьи это 30%, у левых будет возможность сказать: «Это наши».

Всенародное голосование по президентской поправке к Конституции началось 25 июня, завершится 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области по решению ЦИК могут проголосовать дистанционно. В Москве власти объявили о лотерее «Миллион призов», в рамках которой каждый принявший участие в голосовании получит определенное количество призовых баллов. Впоследствии их можно будет обменять на скидки, сертификаты или отдать на благотворительность. Победителей розыгрышей, заявили в мэрии, будут определять ежедневно до 2 июля путем случайного отбора.

Москва, Татьяна Дорофеева

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