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Понедельник, 29 июня 2020, 12:35 мск

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Вопреки рекомендациям ЦИК: ВЦИОМ опубликовал данные экзит-поллов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные экзит-полла, вопреки рекомендации Центральной избирательной комиссии. Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила по этому поводу сожаление.

Согласно результатам опроса, проведенного на выходах из избирательных участков, поправки в Основной закон страны поддерживает 76%, против выступает 23,6%.

Всего в опросе приняли участие 163,124 респондента на 800 избирательных участков в 25 регионах. При этом ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

Председатель ЦИК заявила, что «сожалеет» о публикации результатов экзит-поллов. «К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзит-поллов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», – цитирует ее слова Business FM.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ВЦИОМ подготовил новый прогноз результатов голосования по Конституции. Ожидается, что явка составит 52,6%, поддержит поправки 73,6%, против проголосует 26%.

Как сообщал «Новый День», голосование по поправкам в Основной закон страны началось 25 июня и продлится по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать в электронной форме. Дистанционное голосование завершится 30 июня. Накануне, 28 июня, в ЦИК заявили, что получили 113 жалоб на возможное принуждение к голосованию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.20

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