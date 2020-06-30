«Делегитимизирует результат»: депутат Мосгордумы выразил недоверие к системе электронного голосования

Нынешняя система электронного голосования по поправкам в Конституцию не вызывает доверия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов в обращении к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элле Памфиловой. Парламентарий считает, что Центризбирком должен опубликовать исходный код программного обеспечения дистанционного голосования и выдать общественным наблюдателям и СМИ заверенные бумажные копии итогов плебисцита, что позволит снизить риск фальсификаций.

Текст запроса, адресованного Памфиловой, Тимонов опубликовал на своей странице в «Фейсбуке». В письме депутат напомнил об уже разгоревшихся громких скандалах вокруг электронного голосования – в частности, речь идет о публикациях СМИ о массовых «липовых» регистрациях пенсионеров на портале мэра Москвы с помощью их персональных данных и сим-карт. До сих пор эта информация официально не опровергнута и не подтверждена, нет и данных о возбуждении уголовного дела по сообщению СМИ о готовящемся преступлении, подчеркнул Тимонов. После этого в первый же день голосования 25 июня портал 2020og.ru не заработал. Затем выяснилось, что граждане имели возможность проголосовать как минимум дважды – что публично продемонстрировал журналист Павел Лобков.

В конце дня 25 июня вновь случился сбой, и файлы с итогами голосования скачивались пустыми, что не позволяет проверить их достоверность. «С учетом изложенного и при нынешнем справедливом уровне недоверия граждан к избирательной системе введение ДЭГ окончательно делегитимизирует результат любого голосования, в котором оно будет использовано», – считает депутат. Сейчас уже очевидно, что решение о проведении электронного голосования было ошибочным, однако еще есть возможность минимизировать фальсификации и возродить доверие граждан, пишет он в обращении.

«Исходный код всего программного обеспечения ДЭГ должен быть опубликован, – подчеркнул Тимонов. – Разговоры о том, что это уменьшит его безопасность, а тем более о том, что это нарушит тайну голосования – не более, чем блеф. Только это даст достаточную надежность контроля».

Кроме того, уверен парламентарий, ЦИК должен предусмотреть выдачу наблюдателям и журналистам СМИ, присутствовавшим в помещении ТИК при проведении дистанционного голосования, заверенных копий бумажных лент с зашифрованными и расшифрованными итогами голосования. Это позволит проверить правильность подсчета голосов, пояснил он. При этом ЦИК должен обеспечить надлежащее хранение документации по ДЭГ, которая очевидно потребуется для будущих судебных процессов.

«С учетом давнего знакомства с Эллой Александровной (я участвовал в экспертной группе при ЦИК РФ и как раз сегодня фейсбук мне напомнил о встрече в ЦИК четырёхгодичной давности) надеюсь на скорый ответ», – заключил Тимонов.

Голосование по президентским поправкам, которые предложено внести в Конституцию, проходит с 25 июня по 1 июля. Жителям Москвы и Нижегородской области ЦИК дал возможность проголосовать дистанционно, через портал Госуслуг или сайт мэра столицы mos.ru.

Москва, Татьяна Дорофеева

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