«Настоящий избиратель» будет голосовать 1 июля: расклад по конституционной реформе может резко измениться

Судьбу конституционной реформы решит 1 июля, когда голосовать придет «настоящий избиратель». По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 39% граждан считают для себя более удобным прийти на избирательный участок в среду, 1 июля. Еще 51% готовы были голосовать в один из 6 дней – с 25 по 30 июня, отмечают социологи.

Примечательно, что большинство граждан понимают, что основная часть придет голосовать именно 1 июля – такое мнение высказало 70% планирующих принять участие в плебисците россиян.

Ранее известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий в эфире радио «Аврора» отмечал, что для судьбы конституционной реформы «реально значимый день – 1 июля». «Потому что, по всем прогнозам, протестный электорат мобилизуется к этой дате. Более того, часть людей не очень знает о досрочном голосовании. Собственно, так это и сделано: идет досрочное голосование, а настоящий избиратель, протестный, в данном случае протестный, приходит 1 июля», – сказал эксперт.

Как сообщал «Новый День, накануне ВЦИОМ опубликовал данные экзит-полла, вопреки рекомендации Центральной избирательной комиссии. Согласно результатам опроса, проведенного на выходах из избирательных участков, поправки в Основной закон страны поддерживает 76%, против выступает 23,6%.

Всего в опросе приняли участие 163,124 респондента на 800 избирательных участков в 25 регионах. При этом ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.20

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