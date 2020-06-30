российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 июня 2020, 15:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Настоящий избиратель» будет голосовать 1 июля: расклад по конституционной реформе может резко измениться

Судьбу конституционной реформы решит 1 июля, когда голосовать придет «настоящий избиратель». По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 39% граждан считают для себя более удобным прийти на избирательный участок в среду, 1 июля. Еще 51% готовы были голосовать в один из 6 дней – с 25 по 30 июня, отмечают социологи.

Примечательно, что большинство граждан понимают, что основная часть придет голосовать именно 1 июля – такое мнение высказало 70% планирующих принять участие в плебисците россиян.

Ранее известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий в эфире радио «Аврора» отмечал, что для судьбы конституционной реформы «реально значимый день – 1 июля». «Потому что, по всем прогнозам, протестный электорат мобилизуется к этой дате. Более того, часть людей не очень знает о досрочном голосовании. Собственно, так это и сделано: идет досрочное голосование, а настоящий избиратель, протестный, в данном случае протестный, приходит 1 июля», – сказал эксперт.

Как сообщал «Новый День, накануне ВЦИОМ опубликовал данные экзит-полла, вопреки рекомендации Центральной избирательной комиссии. Согласно результатам опроса, проведенного на выходах из избирательных участков, поправки в Основной закон страны поддерживает 76%, против выступает 23,6%.

Всего в опросе приняли участие 163,124 респондента на 800 избирательных участков в 25 регионах. При этом ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.20

Ювелиры спрогнозировали рост цен на золотые украшения. / Главврач больницы в Коммунарке раскрыл новые подробности скандала об умерших, данные которых были в мусорных мешках. / Москву в ближайшие дни вновь накроет жара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Куйвашев ожидает явку 50% на плебисците по Конституции

Администрация Екатеринбурга и муниципальная газета призывают голосовать за поправки. Нарушений в этом не нашли (ФОТО)

Житель Москвы обнаружил, что за него проголосовали без его ведома

В Екатеринбурге за пять дней проголосовали 23,5% избирателей

«Делегитимизирует результат»: депутат Мосгордумы выразил недоверие к системе электронного голосования

Матвиенко – о растягивании голосования: «Надо думать об использовании такой практики впредь»

В России за четыре дня голосования явка превысила 37%

Кремль завышает планку: народное одобрение реформы Конституции становится риском для власти

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020,