«Голос» заявил о грубых нарушениях при голосовании: Памфилова в ответ назвала движение токсичным и деградирующим

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова обвинила движение «Голос» в постановке нарушений в ходе голосования, заявила, что защитники прав избирателей деградировали и «переходят в разряд токсичных». С таким заявлением председатель Центризбиркома выступила после публикации «Голоса» о многочисленных нарушениях, попытках помешать наблюдателям и организаторам наблюдения.

В заявлении «Голоса» говорится, что сами правила общероссийского голосования не позволяют выявить свободную волю народа, а то, как оно проводится, не соответствует ни российским конституционным, ни международным стандартам волеизъявления. «Тем не менее, мы приняли решение о проведении наблюдения в дни голосования, чтобы максимально точно задокументировать происходящее», – сообщили в движении. Краткосрочное наблюдение проходило с 25 до 30 июня в 42 регионах РФ, в целом поступило 1 587 обращений. «Признаки нарушений содержат 682 сообщения», – говорится в заявлении.

Основной вывод правозащитников – в ходе голосования допущены серьезные нарушения. Так, происходят грубое превышение полномочий и незаконная деятельность избирательных комиссий – в частности, ЦИК вопреки закону о 30 днях паузы между опубликованием указа президента и днем голосования, открыла участки на неделю раньше. Кроме того, ЦИК незаконно создала Территориальную избирательную комиссию по электронному голосованию, фактически изначально сделав его результаты нелегитимными: правом формирования ТИК обладают только региональные комиссии. Из-за самоуправства ЦИК нарушения стали допускать и члены нижестоящих комиссий. «Движение «Голос» обеспокоено тем, что такая практика самоуправства затем начнет применяться и при проведении выборов», – говорится в заявлении движения.

Кроме того, «Голос» обнаружил факты массового принуждения граждан к голосованию. Такие действия допускают работодатели, должностные лица органов власти и местного самоуправления. Избиркомы, государственные и муниципальные органы и чиновники занимаются незаконной агитацией. К примеру, прямо в помещениях для голосования во многих регионах оказались спецвыпуски газеты «Комсомольская правда» «Поправки в Конституцию – это мой выбор!» с прямыми призывами проголосовать за поправки от известных людей. «Члены участковых комиссий указывают, что получили газету в территориальной комиссии вместе с другими документами и информационными материалами для оформления участка, – отметили в «Голосе». – Все это позволяет говорить о централизованном распространении таких материалов через систему избиркомов».

Движение отмечает также факты многократного голосования, взбросов, нарушения тайны голосования, причем сообщений о таких ситуациях стало заметно больше в последние дни. Так, были сообщения о голосовании без паспорта, за других лиц, вероятных взбросах бюллетеней – на присланных из Тамбовской области фотографиях бланки лежат в урне сложенной пачкой.

По мнению экспертов движения, сама ЦИК приняла такой порядок голосования, который способствует нарушению его тайны, и не обеспечивает защиту прав граждан, а попытки общественного контроля натолкнулись на противодействие. При этом в «Голосе» отмечают, что «особое беспокойство вызывают сообщения о том, что такие действия принимаются целенаправленно, согласно директивам вышестоящих территориальных комиссий». Все это происходит на фоне фактического отказа региональных общественных палат от реального наблюдения за ходом голосования.

В «Голосе» также обеспокоены попытками дискредитации движения с помощью фальшивых провокационных методичек, обвинений в подготовке докладов до проведения наблюдения, и даже в инструктажах наблюдателей ради создания нарушений. «Активное участие в распространении этой недостоверной информации принимают члены Совета по правам человека при президенте России и члены федеральной общественной палаты. Затем на Первом канале и НТВ вышли сюжеты, основанные на этих сфабрикованных материалах, к которым «Голос» не имеет никакого отношения», – подчеркивается в заявлении.

Данные по явке вызвали у «Голоса» вопросы. «Согласно ЦИК России, по состоянию на 29 июня проголосовали почти 50 млн человек – около 46% зарегистрированных участников голосования, – отмечается в заявлении. – Официальные результаты по числу проголосовавших показывают значительную и необъяснимую разницу между регионами. Зачастую соседние и очень похожие между собой регионы в несколько раз отличаются по доле проголосовавших. Так, одним из лидеров среди регионов является Республика Тыва, где в первые пять дней якобы проголосовало 73,2% участников голосования. Явка в соседней Иркутской области, занимающей по этому показателю предпоследнее место, составляет всего 22,4% – в три раза меньше». Такие различия можно объяснить лишь принуждением граждан на конкретных территориях или прямыми фальсификациями, считают правозащитники.

Комментируя выводы движения, глава ЦИК заявила, что деятельность «Голоса» больше не отвечает заявленным целям. «Мы открыли для них все двери с наивной верой в то, что люди действительно готовы нам помогать, поскольку они декларируют какие цели – чистота выборов», – сказала Памфилова, слова которой цитирует «Интерфакс».

Глава Центризбиркома обвинила «Голос» в постановке нарушений, заявив, что движение «деградировало» и «переходит в разряд токсичных». Очевидно, речь идет об одной из ситуаций, которую в «Голосе» назвали уже провокацией: снятом на телефон видеоролике, в котором автор представляется экспертом «Голоса» Алексеем Ивановым. Мужчина снимает якобы участок для голосования на улице, рассказывая о допущенных там нарушениях, а как только съемка завершается – «члены комиссии» сворачивают столы, палатку и уходят. Эксперт голоса Василий Вайсенберг заявил «Интерфаксу», что движение не имеет отношения к этому ролику, а список координаторов опубликован на сайте «Голоса» – и в нем нет никакого Алексея Иванова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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