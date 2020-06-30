Распад «путинского большинства»: голосование по Конституции может пошатнуть незыблемость Кремля

Кремль рискует по результатам голосования получить катастрофическую ситуацию: наглядную демонстрацию распада «путинского большинства», свою собственную нелегитимность и массовый протест, который начнется в регионах и будет поддержан в Москве. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий. По его оценке, социологические данные о подавляющей поддержке реформы Основного закона сильно преувеличены.

«Репутация ВЦИОМ падает с каждым днем. Реальное соотношение не 70% на 25%, как нам показывают, а скорее 60% к 40%. Если это так, то положение власти плачевно, потому что основная масса протестного электората идет голосовать именно 1 июля. Цифры, которые дают сейчас, становятся ориентиром для фальсификаторов выборов. Возникает обратная ситуация: не социологические опросы отражают результаты голосования, а исправленные результаты подгоняют под нарисованные соцопросы», – сказал Кагарлицкий.

Эксперт пояснил, что спор между ВЦИОМом и Центризбиркомом, который высказал недовольство из-за публикации экзит-поллов, связан с тем, что данные были обнародованы слишком рано. «Это расхолаживает чиновников, которым нужно еще поработать над созданием «путинского большинства», – отметил он.

При этом Кагарлицкий обратил внимание, что даже в этих позитивных для Кремля данных проскальзывает «загвоздка». «Они показывают невероятный процент людей, отказавшийся давать ответы: примерно треть опрошенных не сказала, как проголосовала. Такого высокого количества отказников почти никогда не было. Это нужно воспринимать, как то, что с выборами что-то непорядке. Мы точно знаем, что значительная часть из этих людей – подневольно пригнанные бюджетники, которые, скорее всего, тайком проголосовали против», – полагает политолог.

Как считает эксперт, граждане не говорят, как проголосовали, потому что рядом может оказаться руководство. «Не исключено, что даже часть тех, кто сказал, что голосовал «за», на самом деле голосовал «против», – предположил Кагарлицкий.

При этом он выразил уверенность, что власть переоценила свои силы и свой контроль над привычным электоратом – бюджетниками. «Бюджетники, которых принуждают голосовать за власть, уже устали от этого. Изрядная часть людей тайно голосует против. Власть переоценила и пенсионеров. Основная масса по-прежнему лояльна, это касается более старшего возраста. Но люди 63-64 – владеют Интернетом, активно работают и это те, кого очень задела история с пенсионной реформой.

Кагарлицкий полагает, что 1 июля станет решающим днем, когда на участки для голосования придут уже «настоящие избиратели», и процентное соотношение начнет сильно меняться. «Есть большая масса людей, которые колеблются. Но по мере того, как будут поступать данные о достаточно активном протестном голосовании из восточных регионов страны, часть колеблющихся тоже проголосует. В итоге мы можем получить весьма масштабные результаты протестного голосования – настолько, что они перекроют весь задел, который власть сама для себя организовала многодневным марафоном. Разумеется, возникает вопрос – будут ли честно считать…» – сказал Кагарлиций.

В этой связи эксперт выразил сомнение, что подтасовка результатов обойдется без скандалов. «Надо понимать, чем больше людей голосует против, тем труднее работа фальсификаторов. Вопреки представлениям людей, что «как хотят, так и рисуют», фальсификация представляет собой довольно трудную работу: нужно, чтобы сошлись цифры…» – отметил он и добавил, что для оппозиции важно мобилизоваться, чтобы затруднить фальсификацию итогов голосования.

Вместе с тем Кагарлицкий выразил уверенность, что оппозиция, которая призывает к бойкоту голосования – подыгрывает власти или имеет запрет на действия. «Если мы говорим о Навальном, он почему-то считает, что ему нельзя переходить границу. Возможно, он понимает, если призовет к массовому протестному голосованию своих сторонников и включит машину «умного голосования», этим нанесет серьезный ущерб власти, что его могут арестовать, как Платошкина», – сказал Кагарлицкий.

«Я думаю, что, если б у него не было «друзей» в одной из башен Кремля, наверное, ему было бы трудно держаться на плаву и добиваться того, чего он добивается. Его деятельность отражает противоречия внутри правящей элиты. В данном случае, по всей видимости, ему сказали: «Сюда уже нельзя. Мы тебя прикрывали, готовы были защитить, подкидывали информацию, но, если эту черту перейдешь, мы будем бессильны тебе помочь», – отметил он.

Согласно прогнозу эксперта, Россию ждут глобальные политические перемены, если ситуация будет развиваться по сценарию протестного голосования. «Это создает для власти странный и неразрешимый процедурный вопрос: с одной стороны, все принято, с другой – в документах указано, что поправки вступают в силу только после одобрения на народном голосовании. Абсурдная ситуация», – констатировал Кагарлицкий.

В то же время, как обратил внимание эксперт, отказ от поддержки реформы влечет «психологическую катастрофу» для власти. «Очевидно, что что никакого «большинства» нет, и легитимность ставится под сомнение», – пояснил он.

«Третье – это приводит к расколу внутри аппарата власти. Они будут искать виноватых, переводить стрелки друг на друга – начинается борьба, на кого списать провал. Значительная часть чиновников, понимая, что ветер изменился- перестают слушаться», – отметил политолог.

Такая ситуация может стать сигналом для населения, что власть не так сильна, и ей можно сопротивляться. «Сейчас каждый думает, что он один против, что, будучи противником проводимой политики, он – в меньшинстве, а тут выясняется, что он – большинство. Это радикально меняет всю обстановку в стране», – подчеркнул Кагарлицкий.

Более того, как отметил эксперт, если ситуация начнет развиваться по драматическому сценарию, не исключены протесты, которые наверняка начнутся в регионах. «Москва гораздо менее протестная и оппозиционная, чем принято думать. Здесь сосредоточена большая масса чиновников и весьма благополучной публики, которая аполитична. Но если протесты начнутся в регионах, то они могут получить в Москве достаточно большую поддержку», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

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