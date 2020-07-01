В Самарской области отстранили от работы члена участковой комиссии с правом решающего голоса. Об этом сообщил глава самарского облизбиркома Вадим Михеев в ходе прямого включения с ЦИК РФ. По его словам, поступило три обращения, подтвердилось только одно.

«Кроме того, у нас появилась информация о том, что у нас удаляют члена участковой комиссии с правом решающего голоса», – сказал он, подчеркнув, что эта информация не подтвердилась.

Михеев также уточнил, что один из членов комиссии, игнорируя все рекомендации, сидел без маски и без перчаток, отказывался их надевать, и в то же время работал на выдаче бюллетеней гражданам. В итоге он был отстранен от работы, связанной с контактами с голосующими, однако остался на участке.

«Он подал жалобу, она рассмотрена. Жалобу не удовлетворили, – заявил Михеев. – Ему объяснили, что в случае, если он будет соблюдать рекомендацию Роспотребнадзора, он сможет опять приступить к детальности, связанной с выдачей бюллетеней».

«С участка его не удалили», – подчеркнул Вадим Михеев.

В целом, на 15:00 в Самарской области проголосовало почти 1,5 млн человек, это более 61%, сообщил глава регионального избиркома.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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