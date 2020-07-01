«Это – бесконтрольные выборы»: КПРФ раскритиковала идею растянутого голосования

Идея перенести практику растянутого на неделю голосования по Конституции на другие выборы – попытка власти вывести процедуру из-под общественного контроля. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в своей статье, опубликованной на сайте партии.

Комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко использовать на выборах практику голосования в течение нескольких дней и поддержку этой идеи со стороны ЦИКа, Афонин подчеркнул, что это абсолютно недопустимо. «Нынешнее голосование – это не выборы. Оно в принципе не регулируется избирательным законодательством, поэтому очень многие его процедуры сильно упрощены», – констатировал он.

По его мнению, растягивая выборы, власти упрощают возможности для фальсификаций. «Давайте трезво оценим: что будет, если на всех российских выборах ввести семидневное голосование? 100 тысяч избирательных участков в стране, которые надо в течение 7 дней закрывать наблюдателями. С раннего утра до позднего вечера. Наши наблюдатели – это, в основном, работающие люди. Что, работодатели дадут им всем отпуск на неделю голосования? И оплатят его? Конечно, нет», – отметил он.

Политик также обратил внимание, что у оппозиции нет ресурса, чтобы организовать наблюдателей на таких выборах. «Давайте скажем очевидное: финансовые и организационные ресурсы власти и оппозиции совершенно несопоставимы. У власти ресурсов больше на несколько порядков. КПРФ и ее союзники – самая крупная оппозиционная сила в стране, но и у нас нет людских, организационных и финансовых возможностей, чтобы надежно контролировать многодневное голосование. Больше того: даже у всех российских оппозиционных сил вместе взятых ресурсов для этого не хватит», – уточнил он.

При этом Афонин выразил уверенность, что новшество, которое предлагает россиянам власть, связано с тем, что оппозиция научилась перекрывать лазейки, которые были ранее оставлены для подтасовки результатов.

По его словам, для обеспечения высокой явки нужно менять подход к выборам. «Самая высокая явка была на тех выборах, где люди видели реальную борьбу, верили в возможность победы своего кандидата. Хотите высокой явки? Отмените нелепый «муниципальный фильтр». Перестаньте превращать новости в СМИ в агитацию за одну партию. Дайте действительно широкий доступ к масс-медиа разным политическим силам. Перенесите, как давно предлагает КПРФ, Единый день голосования с сентября (что предполагает избирательную кампанию в период отпусков и дач) на март. И будет вам явка», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

После обработки 2,5% бюллетеней поддержка поправок в Конституцию снизилась. / В Самарской области отстранили от работы члена участковой комиссии. / Судостроительная афера: силовики заинтересовались деятельностью АО «10 СРЗ». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»