Обработано 5,39% бюллетеней: процент одобрения конституционной реформы продолжает падать

После обработки 5,39% бюллетеней голосования по поправкам в Основной закон процент поддержки конституционной реформы продолжил снижение. По предварительным данным, президентскую поправку – включая «обнуление сроков» гаранта Конституции – поддержало 69,76% проголосовавших. Против высказалось 29,23%. Такие цифры высветились в 17:34 на экране в зале Центризбиркома в ходе онлайн-трансляции.

Явка избирателей составила 63,06%.

Как сообщал «Новый День», за час до этого процент одобривших поправку и не согласных на реформу составил 70,04% и 28,93% соответственно, а по данным на 15:30 поддерживали изменение Конституции 74,54%, против были 24,30%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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