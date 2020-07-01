Жители Подмосковья массово жалуются в полицию: за них уже кто-то проголосовал

В Подмосковье произошло несколько инцидентов с подставным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. В Королеве 43 местных жителя пожаловались в полицию, поскольку за них уже кто-то проголосовал.

Согласно данным движения «Голос», супружеская пара обнаружила на избирательном участке №1086, что за их дочь уже кто-то проголосовал, хотя она находится в Краснодарском крае. Председатель комиссии Сергей Тарбин назвал случившееся ошибкой и предложил внести данные в допсписок.

Координатор «Голоса» в Подмосковье Инна Карезина сообщила, что на этом участке уже подано 43 заявления в полицию от жителей, которые не голосовали, но за них кто-то расписался в получении бюллетеней. По ее словам, сейчас решается вопрос с аннулированием всего досрочного голосования на этом участке – 1009 голосов.

Похожая ситуация произошла в Дмитрове на участке №3727, когда участник голосования обнаружил, напротив его данных уже стояла чья-то подпись о получении бюллетеня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.20

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