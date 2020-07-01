«Поскольку ничего не запрещено…» Памфилова объяснила досрочную публикацию предварительных итогов голосования

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова объяснила, почему Центризбирком, вопреки намерению не публиковать предварительные результаты голосования, все же обнародовал эти данные. По ее словам, цифры все равно будут появляться в СМИ, «это будет полная несуразица, и мы решили этот процесс упростить».

«Поскольку законом это не регулируется, мы сначала не хотели этого делать, – заявила Памфилова в ходе прямой трансляции из информационного центра ЦИК РФ. – Но поскольку оказалось, что агитация и экзит-поллы не регулируются, мы рекомендовали им тоже не публиковать эти экзит-поллы до того, как мы начнем подсчитывать голоса».

Однако, как сказала глава ЦИК, «поскольку ничего не запрещено», как только на уже закрывшихся участках на Камчатке или Чукотке подсчитают голоса, «вся эта информация есть у местных комиссий, у наблюдателей, каждый будет ее выдавать и интерпретировать так, как он это понимает».

«Жизнь внесла свою коррективы, – констатировала Памфилова. – Поскольку вся эта информация разной степени точности, каждый поймет, как знает. Каждый наблюдатель и член комиссии будет ее выкладывать – это будет полная несуразица, и мы решили этот процесс упростить. Раз это неизбежно, лучше, чтобы вы это узнавали отсюда, из первых рук, на основании той информации, которая у нас точно проверена и уже введена в систему ГАС-выборы».

При этом, подчеркнула Памфилова, ЦИК не собирается «это пропагандировать и это комментировать до того момента, пока не загрузятся все участки». «Мы считаем, что это был самый верный выбор», – заключила она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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