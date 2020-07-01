«Это сфальсифицированная процедура»: итоги голосования по конституционной реформе оспорят в суде

В Москве на «дружеской встрече» противников конституционной реформы, которые собрались на Пушкинской площади, заявлено о сфальсифицированной процедуре утверждения поправок в основной закон страны. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», один из организаторов кампании «НЕТ!» Андрей Пивоваров подчеркнул, что «итоги псевдовыборов» будут оспорены в суде.

«Мы с друзьями предложили встретиться и поговорить, обсудить, что происходило на участках. То, что происходило – нелегитимно. Это сфальсифицированная процедура. На основании неё, конечно, никаких легитимный предложений быть не может. Признавать результаты нельзя», – заявил он.

По его словам, поправки нужны только для продления срока нынешнего президента. «Это наш голос против того, чтобы воровали наше будущее. Я считаю, что поправки направлены на ужесточение президентской власти», – подчеркнул он.

По мнению политика, жизнь обычного человека после реформы не изменится, «просто Путин останется у власти».

Как считает Пивоваров, явка на голосование преувеличена. «В день голосования явка реальна, а то, что происходило до этого – нагон избирателей. Все жалобы, которые приходили к нам в чёрный ящик – о принуждению к голосованию», – сказал он.

Кроме этого Пивоваров отметил, что оппозиция намерена опротестовать результаты в суде. «Это обсуждение итогов псевдовыборов. Итоги нужно оспорить в суде. У нас нет других механизмов», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

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