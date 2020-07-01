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Среда, 1 июля 2020, 19:59 мск

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МВД не видит поводов для пересмотра итогов голосования по реформе Конституции

За все время голосования по конституционной реформе МВД не обнаружило ни одного инцидента, который мог бы повлиять на итоги волеизъявления граждан. Об этом заявил первый заместитель министра МВД Александр Горовой сегодня в ходе прямой трансляции из ЦИК РФ.

«Сегодня на 16 часов поступило 126 сообщений о происшествиях, всего с начала общероссийского голосования мы зафиксировали 839 сообщений», – сообщил Горовой, подчеркнув, что это предварительные данные, однако уже сейчас заметна «кратность снижения этих цифр по сравнению с другими подобными избирательными кампаниями федерального уровня».

«Серьезных нарушений по линии органов внутренних дел, которые могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано», – сказал он.

Горовой также сообщил, что в специальных учреждениях МВД на утро 30 июня содержалось 7 700 человек, из них по личным заявлениям приняли участие в голосовании 3 376.

Миграционные поздравления МВД и службы, занимающиеся информационными технологиями, проделали большую работу в ходе подготовки к голосованию, отчитался первый замминистра. «С 1 июня было выдано 549 тысяч паспортов, из них полторы тысячи на дому маломобильной категории граждан, – отметил он. – Выдано 29 тысяч временных удостоверений в силу необходимости проведения определенных дополнительных проверок. Эти удостоверения предоставили право гражданам принять участие в всероссийском голосовании».

Кроме того, еще до принятия ЦИК решения по электронному голосованию, которое в итоге состоялось только в Москве и Нижегородской области, МВД на всей территории страны обработало 75 млн учетных записей на портале Госуслуг, чтобы верифицировать по массивам МВД паспорта граждан из-за изменений данных в удостоверениях личности. «Чтобы минимизировать те огрехи, которые могли случиться из-за несовпадения номера этого документа в проколах участковых избирательных комиссий, – пояснил он. – Из 75 шестьдесят девять были подтверждены, шесть миллионов мы дорабатывали и вносили изменения по всей стране».

«Преклоняемся перед тем огромным объемом работы, который вам пришлось сделать, он беспрецедентный», – поблагодарила МВД глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, в частности, за все время не было зафиксировано ни одного инцидента, касающегося сохранности бюллетеней.

Москва, Татьяна Дорофеева

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