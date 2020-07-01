Обработано 13,7% бюллетеней: поддержка конституционной реформы выросла

После обработки 13,7% бюллетеней уровень одобрения конституционной реформы превысил 70%. Согласно предварительным данным, президентскую поправку поддерживает 71,35% россиян, против высказались 27,66%.

По данным на 19:15 мск, явка на голосование составила 64,94%. Такие данные опубликованы на экранах в ходе прямой трансляции из информационного центра Центральной избирательной комиссии.

По данным на 17:34, конституционную реформу поддерживало 69,76% проголосовавших, против было 29,23%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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