ЦИК: по предварительным данным, «да» реформе Конституции сказало больше 72% участников голосования

Более 70% участников голосования поддержали реформу Конституции, недоверие выразили около 27% россиян. Таковы предварительные итоги общероссийского голосования по данным ЦИК на 20:00.
Отметку в графе «да» в бюллетене поставили 72,11% россиян. Отказались поддержать поправку в Конституцию 26,92%. Таковы данные, полученные после обработки 19,59% бюллетеней.
Явка на 20:00 мск составила 64,99%.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 01.07.20
Собянин успокаивает: вторая волна коронавируса в Москве не ожидается. / Обработано 13,7% бюллетеней: поддержка конституционной реформы выросла. / МВД не видит поводов для пересмотра итогов голосования по реформе Конституции. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube