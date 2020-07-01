ЦИК: по предварительным данным, «да» реформе Конституции сказало больше 72% участников голосования

Более 70% участников голосования поддержали реформу Конституции, недоверие выразили около 27% россиян. Таковы предварительные итоги общероссийского голосования по данным ЦИК на 20:00.

Отметку в графе «да» в бюллетене поставили 72,11% россиян. Отказались поддержать поправку в Конституцию 26,92%. Таковы данные, полученные после обработки 19,59% бюллетеней.

Явка на 20:00 мск составила 64,99%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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