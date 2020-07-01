«Мониторинг информационного шума»: глава ЦИК снова обрушилась с критикой на движение «Голос»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала «в основном мониторингом информационного шума» проверку сообщений о нарушениях в ходе голосования по конституционной реформе. «Те, кто планировал эти все провокации, они, к сожалению, в большом разочаровании, многого не удалось из того, что они хотели», – заявила она во время прямой трансляции из Центризбиркома.

«Мы решили проанализировать и посмотреть, что там на карте «Голоса», все на нее ссылаются, у многих это основной источник, истина в последней инстанции. Ну, посмотрели», – сказала Памфилова, отметив, что в последнее время при проверках сообщений «Голоса» «чувствовала, что часто время зря тратим».

По данным на 16 часов, на карте «Голоса» значилось 1 739 сообщений о возможных нарушениях. «Снять они их не могут, потому что сервер в США находится, они даже рады бы, да не могут снять иногда», – рассказала Памфилова. При этом, по ее словам, большая часть сообщений не подтверждена, «либо указано то, что вообще не является нарушением, просто как факт, а засчитывается как будто нарушение». Указание о надежном источнике есть лишь на 1,5%, или 28 сообщениях – «так они считают, что из надежного источника», отметила Памфилова.

«Это в основном мониторинг информационного шума пока, результатов практических очень мало», – охарактеризовала глава ЦИК проверку сообщений о нарушениях при голосовании по конституционной реформе.

О ситуациях с нарушениями в ходе трансляции доложили также представители избиркомов из Челябинской, Кемеровской, Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Так, в Челябинской области, по словам зампредседателя комиссии Елены Шубиной, инцидент с наблюдателем произошел в поселке Рощино Сосновского района. Мужчина подходил к участникам голосования, к членам комиссии, заглядывал в паспорта и не соблюдал необходимую дистанцию. В итоге на наблюдателя был составлен акт. Второй инцидент произошел с одним из участников голосования – он попытался вынесли бюллетень за пределы участка. «Говорил, что хочет составить коллекцию бюллетеней», – сообщила Шубина. После разъяснений от членов комиссии гражданин все же проголосовал и опустил бюллетень в урну.

В Москве, по словам зампредседателя МГИК Дмитрия Реута, проверку нарушения сейчас проводят правоохранительные органы. Речь идет о видеоролике, который попал в сеть. В нем автор снимает на видео документы в папке у молодого человека, и громко сообщает, что у него «какие-то протоколы». Молодой человек заявляет: «Я из Голоса» и объясняет, что документы ему «координатор дал».

«Правоохранительными органами установлена личность этого человека, я не буду фамилию его называть», – сказал Реут, подчеркнув, что уже достоверно установлено: в папке у молодого человека была «подделка, причем очень грубая, умышленная подделка» итогового протокола УИК с результатами голосования, печатями и подписями членов комиссии. «Сейчас продолжается проверка правоохранительное органов», – заявил он.

Напомним, накануне движение защиты прав избирателей «Голос» выступило с заявлением, в котором рассказало о провокациях против правозащитников. В частности, речь шла о фальшивых «методичка», якобы изданных «Голосом», и видеороликах с постановками нарушений, которые якобы устраивали правозащитники.

Дмитрий Реут подчеркнул, что ему «очень обидно за членов территориальных участковых избирательных комиссий которых обвиняли во всяких грехах». «Это неоднократные какие-то нападки на наших людей, на нашу систему», – обратился он к Памфиловой.

«Очень много в комиссиях учителей, врачей, социальных работников. Все же доверяют учителю, когда в школу ведут своих детей, все доверяют врачу, когда идут в поликлинику, тем более сейчас врачи совершили настоящий подвиг, все доверяют социальным работникам, – рассказал замглавы Мосгоризбиркома. – Но почему перестают доверять этим людям, когда они работают в составах участках комиссий. Меня это глубоко возмущает, Элла Александровна».

В ответ Памфилова заявила, что «сейчас мы не даем возможности всем этим ложным обобщениям размножаться, мы сразу принимаем меры». «Научились защищать своих людей, а дальше лучше будем защищать», – пообещала она.

Так или иначе, судя по докладам в ЦИКе, самая детективная история произошла в Химках. Глава подмосковного облизбиркома Илья Березкин назвал инцидент «сложнообъяснимой ситуацией». Члена УИК 3187 Юрия Коростелева похитили и увезли в некий дачный кооператив, там его оставили и уехали. Мужчине удалось вернуться, он подал заявление в правоохранительные органы, и полиция, выехав в этот кооператив, нашла там телефон члена комиссии.

«Интересный факт, не можем понять смысл данных действий», – заявил Березкин, пояснив, что сам член комиссии считает это попыткой не допустить его к работе на голосовании.

В Кемеровской области, по словам главы местного избиркома Петра Батырева, на карте «Голоса» была отметка о том, что с 210 участка выгнали наблюдателя. Проблема состояла в том, что наблюдатель предъявила удостоверение с другого участка, уточнил он – а когда комиссия составила акт о том, что женщина не имеет права участвовать в ее работе, она достала удостоверение журналиста ИА «Время». «Учитывая, что у наблюдателя больше прав, она хотела ввести комиссию в заблуждение», – обвинил журналистку глава облизбиркома. Такая же ситуация с корреспондентом этого информационного агентства, по его словам, произошла в другой комиссии. «То есть вы были предупреждены, что провокаторы из этой шарашкиной конторы приедут, и будут что-то делать», – заявила в ответ Памфилова.

В Санкт-Петербурге сейчас продолжается разбор ситуации по сообщениям «Голоса», однако инцидент в УИК 835 действительно имел место быть, подтвердил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. Сначала комиссия приняла решение о выведении члена комиссии с правом решающего голоса из своего состава на время голосования, а когда ТИК назначила рассмотрение жалобы на 19 часов – УИК сама отменила свое решение «как не основанное на нормах законодательства». «Заявителю оперативно направлен письменный ответ, инцидент считается исчерпан», – подытожил Миненко.

Голосование по конституционной реформе на момент совещания было завершено практически во всех регионах РФ, участки были открыты только в Калининграде.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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