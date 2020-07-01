Крайне опасная перспектива: власть уничтожает выборы

Российские власти уничтожают процедуру демократического голосования. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на «дружеской встрече» противников конституционной реформы, которые собрались на Пушкинской площади.

Как отметила в комментарии муниципальный депутат Юлия Галямина, предложение главы Совфеда Валентины Матвеенко о переносе механизма растянутого голосования и на другие выборы – «разрушение института выборов». «Они стремятся к тому, чтобы выборы прекратились», – подчеркнула она.

Один из организаторов кампании «НЕТ!» Андрей Пивоваров, который и анонсировал «дружескую встречу», также отметил, что такие нововведения крайне опасны. «Есть такое мнение у многих коллег, что это ни на что не повлияет, надо просто готовиться к следующим выборам», – сказал он. По его оценке, если в рамках нынешнего голосования удастся успешно обкатать механизм фальсификации, то он будет использоваться и дальше. «Это самое опасное, что может быть после этих выборов. Они будут перерисовывать и переделывать все дальше и дальше. Я считаю, что это крайне опасная и ненужная перспектива», – констатировал Пивоваров.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий в России, Пивоваров не исключил возможность стихийных митингов, однако подчеркнул, что главный протест должен быть в Москве. «Вирус еще гуляет по стране и оснований говорить, что он прошел, нет. Я думаю, что, когда риск заражения пройдет, оппозиция может говорить, чтобы люди выходили на улицу. Но могут быть стихийные всплески», – сказал он.

«Уровень протеста во Владивостоке или северном Кавказе выше, в Москве ниже, но нужно понимать, что все протесты, которые происходят не в Москве, к сожалению, не так сильно влияют на ситуацию. Может начаться там, но протест в Москве принципиален», – сказал политик.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

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