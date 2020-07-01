ЦИК: Сибирь и Дальний Восток поддержали конституционную реформу

Во всероссийском голосовании по конституционной реформе приняло участие 65% от общего числа участников голосования, включенных в списки. «Это пока предварительные данные, окончательную явку мы узнаем уже из протоколов участковых комиссий, и она будет немного выше за счет граждан, которые пришли на участки в последние часы», – сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, после обработки более 30% бюллетеней УИК на Дальнем Востоке и в Сибири «за» поправку отдали голоса около 74%, против менее 25%.

Пока Центризбиркому известно о четырех случаях возможного признания бюллетеней недействительными. «Нет на текущий момент оснований считать, что они каким-то образом могут повлиять на результаты выборов», – подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК заверила, что будут проведены тщательные проверки по случаям двойного голосования. «Попыток можно сделать несколько, но голос будет засчитан один», – отметила она.

Предполагается, что завтра, 2 июля, в 12 мск ЦИК объявит предварительные итоги голосования после подсчета всех голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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