Обработано 50% бюллетеней: поддержка конституционной реформы превысила 75%

После обработки 50% бюллетеней уровень поддержки конституционной реформы превысил 75%. Согласно предварительным данным ЦИК, за поправки в Основой закон страны высказались 76,24% избирателей, против 22,93%.

В ряде регионов подведение итогов голосования завершилось. В частности, 80,3% жителей Чукотки высказались за реформу при 18,6% против. На Сахалине поправки в Конституцию одобрили 74,84%, против – 24,04%. В Еврейской автономной области за проголосовали 77,3% избирателей, против – 21,39%.

В некоторых регионах уровень протестного голосования был выше. В частности, на Камчатке 61,76% голосов было за, против – 37,16%. 63,03% жителей Магаданской области поддержали реформу, против 36,62%. В Хабаровском крае за проголосовали 62,28% избирателей, против – 36,64%.

Пока Центризбиркому известно о четырех случаях возможного признания бюллетеней недействительными. «Нет на текущий момент оснований считать, что они каким-то образом могут повлиять на результаты выборов», – подчеркнула ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

Она также заверила, что будут проведены тщательные проверки по случаям двойного голосования. «Попыток можно сделать несколько, но голос будет засчитан один», – отметила Памфилова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.20

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