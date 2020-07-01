Одобрение зашкаливает: регионы России соревнуются в поддержке конституционной реформы

По итогам всероссийского голосования определились несколько регионов, которые могут претендовать на звание самого лояльного по отношению к федеральному центру. В этом списке оказалась не только Чечня, которая традиционно ставит рекорды по поддержке власти.

В частности, согласно предварительным результатам, в Кемеровской области явка составила 87%, при этом рекорд зафиксирован в Прокопьевском муниципальном округе, где участие в голосовании приняли 94,21% жителей, второе место занял Таштагольский муниципальный район –93,41% жителей, на третьем месте – Беловский городской округ -91,97%. Кроме высокой явки, Кузбасс продемонстрировал очень высокий уровень поддержки поправок в Конституцию – по предварительным данным, «за» проголосовали 95,91% жителей Кузбасса, а «против» – только 3,8%.

Похожая ситуация также в некоторых национальных республиках. Согласно предварительным данным, в Кабардино-Балкарии «за» – 90,38%, «против» – 7,98 %. В Карачаево-Черкесии 87,29% избирателей поддержали поправки к Конституции, «против» проголосовали 12,26 % жителей.

В Чечне, которая утром сегодняшнего дня била все рекорды по явке – до 12 часов дня проголосовать пришло 85,89%, обработано пока 0,4 % протоколов: «за» – 89,5 %, «против» – 8,62 %.

В то же время меньше всего избирателей пришли на голосование в Хабаровском крае, где свое отношение к поправкам высказали 29,47% избирателей. Низкая явка также отмечена в Иркутской области (30,31%) и Карелии (34,08%).

Как сообщал «Новый День», после обработки более 50% бюллетеней уровень поддержки конституционной реформы превысил 75%. Согласно предварительным данным ЦИК, за поправки в Основой закон страны высказались 76,24% избирателей, против 22,93%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

Обработано 50% бюллетеней: поддержка конституционной реформы превысила 75%. / ЦИК: Сибирь и Дальний Восток поддержали конституционную реформу. / Крайне опасная перспектива: власть уничтожает выборы. Читать дальше

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