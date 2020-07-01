«Была такая информация, но ушла»: в Республике Коми зафиксирован феномен «временного» протестного голосования

Феномен Республики Коми, где более 60% проголосовавших сначала были против реформы Конституции, а потом за нее, объясняется онлайн-отражением обработки бюллетеней. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Да, была такая информация, она теперь ушла. Что такого?» – сказал он, комментируя сообщения, что республика стала единственным регионов в РФ, где против поправок к Конституции высказалось более 68% проголодавших после обработки около 5% протоколов.

С вопросом о странной ситуации с онлайн-табло в Коми, где сначала отображалось, что под 70% проголосовавших отказались поддержать поправки в Конституцию, к главе ЦИК Элле Памфиловой обратились журналисты. «Я не поняла, с каким с онлайн-табло. Николай Иванович, вы знаете? Я не знаю», – удивилась Памфилова.

По словам Булаева, ранее информация по Коми отображала данные по двум введенным в систему протоколам. Сейчас процент введенных протоколов больше, поэтому изменился и результат голосования. «Мы ничего не скрываем», – заверил он, подчеркнув, что данные поступают из участковых избирательных комиссий. «Напрямую, никаких посредников», – подхватила Памфилова.

«И вот мы это отображаем. Да, были по этому региону два протокола, в которых был такой расклад «за» и «против», – продолжил Булаев. – Но мы же говорили: не торопитесь вы, дождитесь, сейчас другой результат».

Сейчас, при 28,3% введенных протоколов, результат «за» составляет 66,19%, «против» – 32,89%». «Еще тридцать три раза все изменится», – пообещала Памфилова.

«Ну да, была такая информация, была. Она теперь ушла. Появилась новая. Спасибо», – подытожил Булаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

Одобрение зашкаливает: регионы России соревнуются в поддержке конституционной реформы. / Обработано 50% бюллетеней: поддержка конституционной реформы превысила 75%. / ЦИК: Сибирь и Дальний Восток поддержали конституционную реформу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»