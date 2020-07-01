Голосование по реформе Конституции: ЦИК и оппозиция «не сошлись» в цифрах в Москве

В Москве официальные данные ЦИК об итогах голосования по конституционной реформе и результаты, опубликованные противниками поправок в Основной закон, значительно расходятся.

Согласно последней информации Центризбиркома, в Москве после обработки 27,1% протоколов очного голосования изменения в Конституцию поддержали 66,1% жителей столицы, против высказались 27,1% избирателей.

В то же время телеграм-канал кампании «НЕТ!», направленной против реформы, публикует совсем другие цифры: соотношение 55% «против» и 45% «за». При этом отмечается, что такие цифры совпадают в пределах 0,5% с проводившимся параллельно на других участках экзит-поллом партии «Яблока».

«Два независимых друг от друга экзит-пола показали одинаковые результаты в Москве», – говорится в телеграм-канале одного из организаторов кампании Андрея Пивоварова.

В Подмосковье ситуация складывается еще более радикальная. По данным на 21:00, после обработки 0,07% протоколов «за» поправки в Конституцию проголосовали 80,63% жителей Подмосковья, против – 18,96%.

Как сообщал «Новый День», после обработки 50% бюллетеней уровень поддержки конституционной реформы превысил 75%. Согласно предварительным данным ЦИК, за поправки в Основой закон страны высказались 76,24% избирателей, против 22,93%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.07.20

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