«Бюллетени будут признаны недействительными»: двое москвичей в Печатниках пожаловались, что за них уже кто-то проголосовал

В Москве на участке для голосования в районе Печатники будут аннулировано 66 бюллетеней. Причиной стало нарушение прав граждан, сообщила сегодня в ходе прямого включения из ЦИК РФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав человека Татьяна Москалькова.

«К нам поступило обращение двух граждан города Москвы, которые пришли на участок 1570 в Печатники и убедились, что за них уже кто-то проголосовал, – сказала омбудсмен. – Мы обратились в ЦИК, в правоохранительные органы, 66 бюллетеней будут признаны недействительными, была опечатана урна, и здесь будет проведено заново… ну, восстановлены права людей, которые оказались в этой ситуации».

Москалькова подчеркнула, что сигналы о нарушениях не остались без внимания ЦИК. «Буквально на каждый случай была реакция ЦИК, и никто не говорил «ничего страшного, единичные случаи, с кем не бывает», – заверила она.

Ранее СМИ сообщали о подобном случае в столичном районе Лефортово на УИК №1403, в Сети даже появился видеоролик. Супруги обнаружили, что за них уже кто-то проголосовал вне участка. Кроме того, бюллетени были получены также за их детей. Аналогичные инциденты были зафиксированы в Подмосковье.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

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