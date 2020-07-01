Обработано более 75% протоколов: Россия приняла реформу Конституции

Реформу Конституции РФ поддержало более 77,5% участников голосования, против высказалось менее 22%. Таковы предварительные итоги общероссийского волеизъявления после обработки более 75% бюллетеней.

Согласно онлайн-табло Центризбиркома, на 23:40 мск обработано 75,24% бюллетеней. За поправку к Конституции проголосовало 77,6%, против – 21,59% россиян, принявших участие в голосовании.

В Москве обработано 100% протоколов УИК дистанционного голосования. Реформу Основного закона страны поддержало 62,33% горожан, против проголосовало 37,67%. Чуть ниже результат в Нижегородской области, которая также участвовала в электронном голосовании: 59,69% за, и 40,31% против после обработки 100% протоколов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.07.20

«Бюллетени будут признаны недействительными»: двое москвичей в Печатниках пожаловались, что за них уже кто-то проголосовал. / Голосование по реформе Конституции: ЦИК и оппозиция «не сошлись» в цифрах в Москве. / «Была такая информация, но ушла»: в Республике Коми зафиксирован феномен «временного» протестного голосования. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»