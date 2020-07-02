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Четверг, 2 июля 2020, 11:42 мск

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В Москве явка на голосование по Конституции не дотянула до 56%

Столичный регион на голосовании по конституционной реформе показал не самую высокую явку в России, подавляющее большинство жителей Москвы и Подмосковья одобрили президентскую поправку.

В Москве, судя по данным системы ГАС-выборы, явка в целом составила 55,93%. В столице в списки было внесено 7 млн 861 тыс 697 человек, имеющих право голоса. Выдано было 4 млн 397 тыс 417 бюллетеней, 32 тыс 145 из них были признаны недействительными. В итоге, по данным ЦИК, за поправки проголосовало 65,29% москвичей, против – 33,98%.

В Подмосковье, исходя из данных ГАС-выборов, явка составила 76,17%. Из списочных 5 млн 807 тыс 577 избирателей бюллетени получили 4 423 963 человека, 40 642 бюллетеня признаны недействительными. За поправки проголосовало 78,96% из них, против – 20,12%.

В целом по России после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссией поправки в Конституцию поддержало 77,92% россиян, против проголосовало 21,27%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Конституционная реформа-2020

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