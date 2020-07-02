«Результаты свидетельствуют сами за себя»: глава ЦИК подвела итоги голосования по Конституции

Явка на голосование по конституционной реформе составила 67,97%. За поправки в Основной закон страны отдали голоса 77,92% участников голосования, против – 21,27%. «Результаты свидетельствуют сами за себя, тут даже сложно что-то комментировать», – сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе прямого включения из информационного центра ЦИК.

По данным комиссии, до дня голосования своим правом волеизъявления воспользовалось 58,5 млн граждан, это 54% от общего числа участников. 36,8 млн или 62% от числа проголосовавших до дня голосования заполнили бюллетени в помещениях.

Вне помещений для голосования до 1 июля бюллетени заполнило 20,6 млн человек, или 36% от числа проголосовавших до дня голосования. Дистанционным способом свое решение высказали 1 млн 100 тыс человек в двух субъектах РФ, или около 2% от числа проголосовавших до дня голосования, уточнила Памфилова.

«Подчеркну, что это все было до дня голосования. И мы осознанно завершили все эти виды голосования 30 числа, чтобы у нас была возможность сверить все списки, выловить всех желающих злоупотребить гражданским правом и проголосовать не единожды, а с другой стороны дать возможность всем, кто не смог проголосовать дистанционно – прийти и проголосовать традиционно 1 июля», – заявила она.

В целом 70% проголосовали непосредственно на участках, и 30% проголосовали вне помещений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.07.20

В Москве явка на голосование по Конституции не дотянула до 56%. / На голову 4-летней девочке упал мусор с пустой бутылкой: возбуждено уголовное дело. / В России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»