Итоги голосования по конституционной реформе отмены на отдельных участках в шести регионах

Результаты голосования по конституционной реформе отменены на отдельных избирательных участках в шести регионах, в том числе в московском районе Раменки, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что эти решения не повлияют на итоги голосования – на текущий момент Центризбиркому неизвестно о каких-либо случаях, которые «могут хоть в какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас видим».

Памфилова уточнила, что итоги голосования на участке №2783 в столичном районе Раменки отменены «в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей». Причиной стал зафиксированный на камеру наблюдения вброс председателем УИК бюллетеней для голосования. Решение о признании итогов голосования на данном участке недействительными было принято ТИК сегодня, 2 июля.

«Мы с председателем Московской комиссии говорили об этом ночью, – сообщила Памфилова. – Я говорю: объясните, я не могу понять психологию этой женщины. Зачем? Идет человек на уголовное преступление, под камеры, зная, очевидно – зачем?».

Кроме того, в шести регионах на 23 участках были признаны недействительными бюллетени в переносных ящиках или сейф-пакетах. Это участок №722 в Улан-Удэ (Бурятия), №1086 в подмосковном Королеве, участки №175 и 295 в Саратове, и 16 участков в Москве: №2896 в районе Фили-Давыдково, №141 в Тверском районе, №1425 и 1445 в Люблино, №1958 в Орехово-Борисово Южном, №1903 в Нагорном районе, №1336 в Капотне, №1070 в Косино-Ухтомском, №1348 в Кузьминках, №1255 в районе Соколиная гора, №447 в Ховрино, №2144 в Академическом, №2771 и 2773 в Раменках, №1894 в Нагатинской затоне, №1570 Печатники и №2783 в Раменках.

В Санкт-Петербурге аннулированы были бюллетени в переносном ящике на участке №1883 – поскольку количество бюллетеней там оказалось больше, чем количество проголосовавших. В Севастополе недействительными признаны бюллетени в переносном ящике и в сейф-пакете на участках №128 и 52.

Глава ЦИК подчеркнула, что на данный момент это все подобные случаи. За процессом голосования следили более 526 тысяч наблюдателей, видеокамеры в помещениях для голосования работали в 80 регионах.

Официальные итоги голосования будут подведены завтра, 3 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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