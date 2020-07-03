«Нарушений не было. Их пришлось выдумать»: в ЦИК заявили о легитимности голосования по Конституции

Голосование по реформе Конституции в России прошло максимально честно, его легитимность бесспорна. «Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе и заседании ЦИК России, нет», – заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Нарушений было минимум», – уточнила она, пообещав рассказать о них подробнее позже.

В целом после окончательного подсчета голосов согласно протоколу ЦИК России поправку к Конституции поддержало 57 747 288 граждан РФ, это 77,92 % от участников голосования. Явка составила 67,97%.

По словам главы ЦИК РФ, голосование прошло свободно, открыто, максимально демократично и справедливо, а его итоги «легитимны и бесспорны».

От подписания протоколов отказались только два члена комиссий от КПРФ: в Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО, сообщила она. Кроме того, Центризбирком получил 15 особых мнений от членов региональных комиссий, 11 из них – от КПРФ. Глава ЦИК подчеркнула, что ни в одном из этих документов нет фактов, свидетельствующих о нарушениях.

«Нарушений не было. Их не было. В результате их нужно было выдумать, чтобы как бы они были», – заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, подчеркнув, что речь идет о провокациях.

«Когда утверждают, что комиссии что-то там мухлюют – это оскорбление тех, кто работал в этом большом деле», – сказал он. При этом об инциденте с взбросом бюллетеней и аннулированием итогов голосования на участке в Москве Булаев напоминать не стал. Как сообщал «Новый День», в Москве на участке в Раменках полностью аннулированы результаты голосования, поскольку на камеру наблюдения 1 июля попала председатель УИК, которая вбросила пачку бюллетеней в урну.

«Протокол ЦИК России об итогах Общероссийского голосования подписан 3 июля 2020 года в 11:33 по московскому времени», – сообщается на странице ЦИК России в твиттере.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.07.20

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