«Нас ждет Перестройка-2.0»: сторонникам «поправки Путина» грозит жестокое разочарование

Голосование по реформе Конституции положило конец прежней политической и социально-экономической системе, поляризовало общество и обострило социальные противоречия. Фактически Россию ждет Перестройка-2.0, считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Мы должны готовиться к новой реальности», – предупредил он в своем еженедельном стриме в «Фейсбуке».

По его оценке, конституционная реформа стала вторым серьезным порогом после пенсионной, когда в стране крайне обострились социальные противоречия. «Мы помним, что пенсионная реформа очень сильно обострила социальные противоречия, сильно ударила по легитимности власти и по ее рейтингам, – сказал Федоров. – И во многом благодаря этому в Московской городской думе и других парламентах оппозиция укрепила свои позиции. То же самое произойдет сейчас».

Как считает политик, российское общество разделилось на несколько частей, и та из них, которая действительно поддержала президентскую поправку, сейчас ждет серьезных изменений к лучшему. «У них есть надежда, как и во время президентской кампании, когда они ждали, что Путин сейчас все изменит, начнет олигархов стричь, и так далее, – отметил Федоров. – Но этого не произошло. Вместо этого получили пенсионную реформу, и еще много чего. Люди разочаровались. То же самое произойдет сейчас. Те люди, которые благодаря пропаганде поверили, что сейчас все изменится, будет новый политический строй и все будет лучше, лучше и лучше – они ошибаются, и очень скоро они это поймут. И вот как раз это – очень позитивный фактор».

Политик обратил внимание, что по официальным данным в России поправки не поддерживает около 30% населения. «Они (противники поправок в Конституцию) оформились как некая организованная оппозиция, как некая группа, которая показывает, что как минимум 30% хотят другой политический курс», – пояснил он. После того, как с течением времени станет ясно, что жизнь в стране только ухудшается, эти люди политизируются и будут реально выступать за новый социально-политический курс.

По мнению Федорова, улучшения в существующих условиях нереальны: в стране падают доходы населения, растет безработица, из-за которой число ищущих работу может достигать с 5 до 10 млн человек. «Нас в экономике ничего хорошего не ждет, в социальной сфере тоже, с моей точки зрения все станет хуже», – подчеркнул он.

«Я думаю, очень скоро нас ждут Перестройка-2.0, – прогнозирует Федоров. – Это все очень напоминает перестроечные времена, когда все начинает сыпаться вне зависимости от действий даже наших «вождей». Только тогда был выбор между Горбачевым и Ельциным, Горбачев – слабый, Ельцин – представитель так называемых демократов, которых я не люблю. Левые патриоты не были востребованы, они должны были то к Путину присоединяться, то еще как-то. Поэтому в данном случае наша задача работать с этим разочарованным избирателем, который проголосовал и увидит, что никаких изменений к лучшему не будет. Воры будут так же воровать, прикрываясь патриотизмом, организация НОД опять будет кричать, что опять Путину чего-то не дают, и тд и тп».

Вместе с тем политик выразил уверенность, что новая реальность уже наступает, и «все только начинается»: Россию ждут выборы в Государственную думу, «в которых необходимо обязательно участвовать используя все легальные механизмы», а за ними последуют президентские выборы.

«Прошлая политическая, социально-экономическая система пришла к завершению. Мы должны готовиться к новой реальности», – заключил Федоров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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