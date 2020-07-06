С новой Конституцией: как изменится наша жизнь?

В России после утверждения поправок в Конституцию с новой силой разворачивается дискуссия о перспективах развития страны. С одной стороны, официальные лица и ряд экспертов заявляют о будущем кардинальном улучшении жизни, с другой – звучат мнения, что государство скатывается к диктатуре.
В этой связи редакция РИА «Новый День» решила провести опрос среди своих читателей: «Как изменится ваша жизнь после принятия новой Конституции?»
Варианты ответов:
Жизнь станет лучше
Ничего не изменится
Будет только хуже
Мне все равно, я не живу в этой стране
Ваш вариант
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Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 06.07.20
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