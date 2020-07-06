«Это выстрелит к осени по-крупному»: в Совете Федерации сообщили о росте регионального долга

В России увеличился совокупный долг регионов и сократилось число субъектов Федерации с профицитом бюджета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сенатор Василий Иконников сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«В последние два месяца мы опять [фиксируем, что] совокупный долг бюджетов субъектов Российской Федерации подошел к 2,5 трлн, – сказал Иконников. – Сначала отошел, а сейчас опять вернулся. То есть увеличится нагрузка [на региональные бюджеты]. В структуре долга мы видим, что увеличилось количество бюджетных кредитов, тут федеральный центр помог. С другой стороны, мы видим, что увеличивается и количество коммерческих кредитов за счет выпуска ценных бумаг. То есть регионы начинают набирать длинные заимствования. Плюс, у нас увеличилось количество регионов, которые уже имеют дефицит. С профицитом уменьшается, с дефицитом увеличивается».

Сенатор предложил коллегам «убедить Минфин возобновить программу замещения коммерческих кредитов бюджетными», поскольку на регионы ложится «очень большая нагрузка на обслуживание коммерческих кредитов». По его словам, несмотря на серьезную поддержку регионов со стороны федерального центра, она «все же недостаточна».

«Вы знаете, что это выстрелит к осени по-крупному», – отметил сенатор.

Глава комитета Анатолий Артамонов предложил обсудить этот вопрос позднее на выездном заседании. «Мы будем в Костроме на выездном заседании принимать решение как раз по этому вопросу», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.07.20

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