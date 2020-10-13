«Урон достаточно серьезный»: подсчитаны потери региональных бюджетов из-за коронавируса

Потери российских регионов из-за коронавирусного кризиса достигли почти 500 млрд рублей собственных доходов. Об этом сообщил первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин, назвав этот урон «достаточно серьезным».

«С начала года, за восемь месяцев, консолидированные бюджеты субъектов потеряли около 0,5 трлн рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года», – рассказал чиновник в интервью «Известиям». В первую очередь, по его словам, «пострадали субъекты с ресурсно-ориентированной экономикой», однако ситуацию в этих регионах спасают «достаточно сбалансированные бюджеты, есть большие остатки на счетах».

Как отметил Горнин, региональные бюджеты «сильно просели в апреле-мае: к началу июня доходы уменьшились на 9%». Однако, по его оценке, ситуация с темпами снижения к настоящему времени стабилизировалась – «сейчас минус составляет 7%», и «доходы не падают дальше». Чиновник настроен оптимистично: «До конца года мы наверстаем упущенное и выйдем в ноль».

Горнин уточнил, что на начало сентября сократились поступления в бюджеты 63 регионов, однако «на начало августа их было 67». «У остальных – прирост, причем иногда довольно значительный», – отметил первый замглавы Минфина.

Чиновник также сообщил, что в Минфине ожидают налоговых и неналоговых доходов регионов «на уровне 10,2 трлн рублей» – это «на 830 млрд рублей меньше 2019 года».

По его словам, «с учетом поддержки федерального центра доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 трлн рублей, что даже на 1% больше уровня прошлого года». При этом Минфин, уточнил он, в октябре распределит по регионам средства из оставшегося транш в 100 млрд рублей из ранее предусмотренных 300 млрд рублей на поддержку субъектов РФ.

Что касается прогноза по расходам региональных бюджетов, сумма составит «14,5 трлн рублей или плюс 7% к прошлому году», отметил замминистра, указав, что дефицит составит «примерно 700 млрд рублей». Основными источниками его финансирования станут переходящие остатки прошлых лет, казначейские кредиты на покрытие кассовых разрывов и банковские кредиты.

Ранее в Совете Федерации сообщили о росте совокупного долга регионов и сокращении числа субъектов Федерации с профицитом бюджета и предупредили, что «это выстрелит к осени по-крупному».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.10.20

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